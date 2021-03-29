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المغرب يعلق الرحلات الجوية من و إلى فرنسا وإسبانيا ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021

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الاثنين 29 مارس، 2021

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ، يوم الإثنين، عن تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر .

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أنه  » في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة المغربية للحد من انشار فيروس كوريونا المستجد (كوفيد -19) ، فإنه سيتم تعليق رحلات المسافرين من وإلى الجمهورية الفرنسية وإسبانيا ، وذلك ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر « .

وأضاف المصدر أن الرحلات الخاصة القادمة من هاتين الوجهتين ستخضع لإجراءات مراقبة معززة طبقا للبروتوكول الصحي المحدد من طرف السلطات المغربية المختصة .
و م ع

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