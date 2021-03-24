VIDEO محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية يشرف بوجدة على تنصيب والي الأمن الجديد عبد الخالق الزيداوي

قدوري الحسين

اشرف السيد محمد دخيسي مدير مديرية الشرطة القضائية مساء يوم الاثنين 22 مارس الحالي 2021 ممثلا للمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي رفقة السيد معاذ الجامعي والي ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انكاد ، على تنصيب السيد عبد الخالق الزيداوي الوالي الجديد لولاية الأمن بوجدة خلفا للسيد مصطفى عدلي بحضور رؤساء مختلف المصالح والادارات المدنية والعسكرية بالاضافة الى رئيس المجلس العلمي المحلي وممثلي المجتمع المدني …

وبعد افتتاح حفل التنصيب بآيات بينات من الذكر الحكيم وبعد الكلمة الترحيبية لوالي جهة الشرق تناول الكلمة السيد محمد دخيسي الذي هنأفيها السيد عبد الخالق الزيداوي بالثقة التي حضي بها من طرف السيد عبد اللطيف الحموشي ، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة ، حاثا اياه الى اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين وممثلي المجتمع المدني ، تكريسا لمفهوم الشرطة المواطنة التي ترتكز بالاساس على تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين وفق مباديء حقوق الانسان

وجدة سيتي التي تابعت مختلف وقائع حفل التنصيب تقدم لزوارها التسجيل الكامل لهذا الحدث ، وكذا التسجيل الكامل لكلمة السيد محمد دخيسي