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ثانوية عبد المومن التأهيلية تنظم نشاطا بيئيا بشراكة مع جمعية  » خاصة من اجلك  » VIDEO

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نظمت ثانوية عبد المومن التأهيلية بوجدة  بشراكة مع جمعية  » خاصة من اجلك  »  وبمشاركة مديرية المياه والغابات ، وبعض الشركاء  نشاطا بيئيا بمشاركة تلاميذ المؤسسة تمثل في القيام بعمل توعوي باهمية البيئة  ودورها  في توفير فضاء صحي للساكنة  بصفة خاصة ، ومختلف الكائنات بصفة عامة ، وبذلك  قان تلاميذ المؤسسة بغرس العديد من النباتات و الاشجار بساحة المؤسسة ، ومحيطها ….

الجريدة الالكترونية  وجدة سيتي  سجلت لكم  بعض اللحظات ، وكذا تصريحات الاساتذة والتلاميذ بخصوص هذا النشاط  ،

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