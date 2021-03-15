ثانوية عبد المومن التأهيلية تنظم نشاطا بيئيا بشراكة مع جمعية » خاصة من اجلك » VIDEO

نظمت ثانوية عبد المومن التأهيلية بوجدة بشراكة مع جمعية » خاصة من اجلك » وبمشاركة مديرية المياه والغابات ، وبعض الشركاء نشاطا بيئيا بمشاركة تلاميذ المؤسسة تمثل في القيام بعمل توعوي باهمية البيئة ودورها في توفير فضاء صحي للساكنة بصفة خاصة ، ومختلف الكائنات بصفة عامة ، وبذلك قان تلاميذ المؤسسة بغرس العديد من النباتات و الاشجار بساحة المؤسسة ، ومحيطها ….

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي سجلت لكم بعض اللحظات ، وكذا تصريحات الاساتذة والتلاميذ بخصوص هذا النشاط ،