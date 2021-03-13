الوزير ادريس أوعويشة يتفقد أول مختبر لعلم الجينات على الصعيد الوطني واهم منجزات جامعة وجدة

قام الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد إدريس أوعويشة والوفد المرافق له بزيارة الى كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. واطلع الوفد الوزاري الذي كان مصحوبا برئيس الجامعة الدكتور ياسين زغلول ونائبيه ورؤساء المؤسسات الجامعية والأساتذة الباحثين، (اطلع) على أهم الإنجازات العلمية التي حققتها جامعة محمد الأول بوجدة في مجال الطب والصيدلة. ويتعلق الأمر بأول مختبر لعلم الجينات على صعيد المملكة المغربية « البنك الحيويBiobanque » الذي من خلاله يتم تخزين العينات البيولوجية البشرية (تخزين الدم – البلازما – الخلايا المجمدة).

وقدم عميد كلية الطب والصيدلة الدكتور خالد السراج ومدير المختبر الدكتور بلاوي معلومات للسيد الوزير عن نشاط هذا المشروع العلمي الواعد. وأوضحا أهداف « البنك الحيوي » الذي يسعى من خلاله أساتذة وأطباء وطلبة باحثين بالكلية والمختصين في الصحة، إلى تطوير البحث العلمي الحديث في مجالات أمراض السرطان، كوفيد 19 والأمراض المستعصية. وأكد عميد الكلية أن العينات البيولوجية المتبرع بها لحد الآن تصل إلى 6000 عينة، وهو ما سيساهم في تطوير البحث العلمي. وبنفس الكلية زار الوزير المنتدب السيد ادريس أوعويشة، مركز التكوين عن طريق المحاكاة حيث قدم البروفسور ابراهيم حسني المسؤول عن المركز توضيحات للسيد الوزير بخصوص طريقة التكوين عن طريق المحاكاة، كما زار السيد الوزير والوفد المرافق له الورش الجديد لهذا المركز، وبعد ذلك زار الوفد الوزاري « رواق » خاص بالطلبة، استعرضوا فيه إبداعاتهم الفنية والثقافية والرياضية، وابتكاراتهم العلمية ومساهماتهم التطوعية في مجال الطب والصحة والبيئة والتوعية.

وفي سياق متصل بالزيارة دشن الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد إدريس أوعويشة معرض الصور التي تحاكي حقبة زمنية من تاريخ مدينة وجدة ويجسد المعرض صورا لأهم الأطباء الذين عاشوا بمدينة وجدة في الفترة الاستعمارية وأهم المدارس والشخصيات العلمية.