اتفاقية الحدود بين المغرب والجزائر وحق اهل فكيك في تملك أراضيهم ؟!

الطيبي عمر

نفى مصدر مسؤول حسب موقع هسبريس أن يكون جنود جزائريون قد اقتحموا أراضي مغربية في فكيك، ما يفهم منه أن مزارع العرجات التي دخلها الجنود الجزائريون والعائدة ملكيتها لمواطنين مغاربة من اهل فكيك هي أرض جزائرية بموجب اتفاقية الحدود بين البلدين



لكن اتفاقية الحدود بين البلدين لا تسقط حق اهل فكيك في ملكية هذه الأراضي المسماة بالعرجة والتي ورثوها عن آبائهم واجدادهم، وليس العرجة وحدها بل وما وراءها من غابة النخيل الممتدة على جنبات وادي زوزفانة، والتي عرضها الجزائريون للحرق والاتلاف قبل سنوات.

وحتى اذا ما تم الاستناد إلى مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، فإن السلطات الفرنسية كانت تقر بملكية اهل فكيك لهذه الأراضي وترخص لهم باستغلالها، في صيغة تجمع بين مقتضيات السيادة المفروضة على الارض، وضمان حق المواطنين المغاربة في ملكية هذه الأراضي واستغلالها والتصرف فيها، وبالتالي حق الوصول اليها، وفق القوانين السائدة في البلد صاحب السيادة.

ويبدو – حسب مواطنين من عين المكان – أن ما يطالب به اهل فكيك ليس مراجعة اتفاقية الحدود بين المغرب والجزائر وإنما إيجاد صيغة تضمن حقهم في ملكية هذه الأراضي واستغلالها والتصرف فيها باعتبارها أراضي ورثوها عن آبائهم واجدادهم، وذلك رغم التغييرات الظالمة التي أدخلها الاستعمار الفرنسي على الحدود المغربية الجزائرية.

ع.ط