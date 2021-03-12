مسألة للنقاش والحل حول القاسم الانتخابي

الانتخابات الجماعية المقبلة2021

مسألة أثارها رزوقي الميلود أستاذ مادة الرياضيات سابقا

مسألة :

عدد المسجلين لانتخابات 2021 هو 250000 (حالة بلدية وجدة)

عدد مقاعد مجلس البلدية 65 عضوا (57 رجلا + 8 سيدات)

عدد الأصوات الصحيحة : 59820 المعبر عنها في انتخابات 04 أكتوبر 2015

وفق القانون الجديد بشأن القاسم الانتخابي وهو حاصل قسمة عدد المسجلين للانتخابات على أعضاء مجلس البلدية.

في هذا المثال: 65/250000 = 3846.15 إذن القاسم الانتخابي هو 3846

لنفترض أن 10 قوائم مرشحين مؤهلة (10 أحزاب سياسية) وأن كل قوائم المرشحين حصلت على ما بين 5000 و 6500 صوت (المجموع فعليًا يساوي 59820)

وفقًا للقاسم الانتخابي: جميع الأحزاب لها مقعد واحد لأن 3846/5000 و 3846/6500 محصوران قطعا ما بين 1 و 2 ، لذا فإن لكل حزب يحصل على مقعدين على الأكثر دون احتساب المقاعد المخصصة للنساء لذلك سيكون لدينا 10 × 2 = 20 مقعدًا + 8 مقاعد الخاصة بالنساء و هذا ما يعطينا 28 مقعدًا من أصل 65التي يتم تخصيصها لقوائم الأحزاب العشر المرشحة لمجلس البلدية.

إذن ما العمل بالنسبة 37 مقعد الأخرى المتبقية ؟ ما هو الحل؟

مثال: مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها في انتخابات 2015 في بلدية وجدة و نفترض أن نفس عدد الأصوات سيتم الحصول عليها من قبل نفس الأحزاب في الانتخابات المقبلة لعام 2021



31 مقعدا يتم الحصول عليها من بين 65 مقعدا المتنافس عليها من طرف 10 أحزاب

إذن ما العمل بالنسبة 34 مقعد الأخرى المتبقية ؟

Rezzouki el miloud , Email : rezzouki.elmiloud@gmail.com , Tél : 0667332313