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VIDEO فيديو نشر بالجريدة الالكترونية ـ وجدة سيتي ـ سنة 2013 يطالب فيه الاستاذ الباحث بنهدة الطيبي باستعمالات الكيف الطبية

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نداء من استاذ باحث بكلية العلوم بوجدة … الكيف مادة طبية فعالة ضد سرطان الثدي VIDEO
مادة الكيف او القنب الهندي تحتوي على مادة طبية فعالة لمعالجة سرطان الثدي وسرطان البروستات … ارجوكم ارفعوا قيود المنع على البحث العلمي على مادة الكيف ، انه مادة طبية هامة جدا …انها حرقة البحث العلمي على لسان الاستاذ الباحث بنهدى الطيبي بكلية العلوم جامعة محمد الأول بوجدة
هل يجد نداء هذا الاستاذ الباحث الآذان الصاغية ام انه سيقابل باللا مبالاة …وسيظل البحث العلمي عندنا مجرد شعار للاستهلاك ليس الا ….فما رايكم يا من يهمهم امر البحث العلمي ؟
وجدة سيتي تقدم لكم نداء استاذ باحث بخصوص هذا الموضوع بالصوت والصورة …فلنشاهد

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