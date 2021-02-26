اشكالية الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

سليمة فراجي

بعد اطلاعي على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المدرج بجدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة ليوم غد الخميس 25 فبراير 2021 استحضر ما راج خلال يوم دراسي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بتاريخ 4/4/2013 حول الاستعمالات الإيجابية لنبتة القنب الهندي بمجلس النواب بحضور عدد من الخبراء الدوليين والمغاربة ونواب برلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية وأساتذة باحثين وفاعلين جمعويين بالاضافة الى بعض ساكنة المناطق الريفية اللذين قدموا شهاداتهم حول الإقصاء التاريخي والاضطهاد الاقتصادي المرتبط تاريخيا بالنبتة المحظورة ومآسي الفلاحين وقمع السلطات وما استتبع ذلك من معاناة عبر السنين والأجيال ،

وقد حظيت الندوة العلمية بحضور إعلامي وازن وتغطية إعلامية شملت المواضيع المقدمة من طرف الخبراء وكذا المداخلات وتفاعلات الحاضرين من نواب برلمانيين وفاعلين جمعويين وحقوقيين علما ان الهدف من اليوم الدراسي الذي يعتبر بداية طريق لسلسلة من اللقاءات المتجهة نحو التقنين هو فتح الحوار وعرض الموضوع للنقاش والإلمام بجميع الآراء والتوجهات العلمية والتقنية بعيدا عن المزايدات السياسوية و كسر وتحدي الطابوهات المترسخة عبر السنين و كشف الحقائق وازاحة ما يلف هذه القضية من الغموض بالاضافة الى رد الاعتبار الى منطقة الريف التي عانت وما تزال تعاني من مخلفات النبتة المحظورةPlante illicite

وللإشارة فقد أوضح الخبير السويسري Claude vaney والخبير السويسري André Furst ما للمواد المستخرجة من نبتة الكيف من فوائد طبية لمعالجة بعض الأمراض بالاضافة الى الاستعمال الصناعي المتعلق بالفلاحة والمواد البلاستيكية وصناعة النسيج وفي ميدان البناء المواد العازلة isolants كما انها تستعمل في صناعة مادة PVC الذي يستورد من الخارج والذي غزا السوق العالمي نظرا لاستعمالاته لصناعة الأبواب والنوافذ… وقد تم احصاء حوالي 40000 استعمال للنبتة سواء تعلق الامر ب graine او الألياف fibres او المادة الصمغية résine الا ان وكالة تنمية الشمال أوضحت في عرضها ان العملية صعبة بالمغرب لكون المغرب ليس هو سويسرا وانه يصعب فرض الرقابة لضمان عدم استعمال النبتة في غير ما أعدت له من أهداف صناعية وطبية ومن بين مداخلات السادة النواب وربط الموضوع بمعاناة الساكنة مداخلة الاستاذ حكيم بن شماس والدكتور الشيخ بيد الله والأستاذة خديجة الرويسي ورئيسة الفريق السيدة ميلودة حازب والأستاذة سليمة فراجي عن حزب الأصالة والمعاصرة والنائب سعيد خيرون رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية والدكتورة كنزة الغالي عن حزب الاستقلال .

المغرب سيخضع طبعا لضغوط الاتحاد الأوروبي لان أوروبا تتجه نحو التقنين و لا تريد ان يصبح المغرب منافسا في التصدير

سليمة فراجي