كلمة حق في حق مركز التلقيح الفتح بلازاري ـ وجدة

فراجي تايعلاتي

كلمة حق فيي حق مركز التلقيح المسمى الفتح بلازاري الذي ابان فيه المسؤولون على تدبيره واستقبال المواطنين بكل احترافية يشكرون عليها انه عكس ما تداوله موقع الجريدة الالكترونية وجدة سيتي في شان مركز الأندلس. ان مركز الفتح يعمل بسلاسة ويوفر جميع الشروط المناسبة التي بموجبها يتلقى كل مواطن جرعته حسب الموعد المحدد من الرقم 1717 مما يسهل مامورية الاطقم الطبية للقيام بعملهم بكل دقة عالية تعطي صورة مشجعة على الإقبال على هذا المركز بكل فخر لانه يعطي صورة نعتز بها كمغاربة من جميع الجوانب التنظيمية والاستقبال والترحاب الى نهاية عملية التلقيح. مرة اخرى احيي ممثلي وزارة الصحة والداخلية والمتطوعين الجمعوين الذين يبذلون قصارى جهدهم خدمة للصالح العام وانجاح هذه العملية بكل صدق وإخلاص فهنيئا لنا جميعا…