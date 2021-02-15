شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح عملية العرفان ـ الشطر 2 ب ـ فيلات اقتصادية

تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق السباك المفتوح فيلات اقتصادية بعملية العرفان الشطر 2 ب ـ بسلوان ، بحالتها الراهنة وباثمنة تحفيزية

فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتناء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران الناضور بالعنوان المذكور اسفبه ابتداءا من صدور هذا الاعلان

شركة العمران جهة الشرق

العنوان : وكالة العمران الناضور ، حي الفتح سلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني صونا صيد

الهاتف : 0536358557

الفاكس : 0536358486

شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران