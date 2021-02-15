شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح عملية العرفان ـ الشطر 2 ب ـ فيلات اقتصادية
تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق السباك المفتوح فيلات اقتصادية بعملية العرفان الشطر 2 ب ـ بسلوان ، بحالتها الراهنة وباثمنة تحفيزية
فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتناء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران الناضور بالعنوان المذكور اسفبه ابتداءا من صدور هذا الاعلان
شركة العمران جهة الشرق
العنوان : وكالة العمران الناضور ، حي الفتح سلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني صونا صيد
الهاتف : 0536358557
الفاكس : 0536358486
شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران
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