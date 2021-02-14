Home»Débats»جامعة محمد الأول بوجدة تندد بالحملة الممنهجة للإعلام الجزائري وإساءته لرموز الدولة المغربية

جامعة محمد الأول بوجدة تندد بالحملة الممنهجة للإعلام الجزائري وإساءته لرموز الدولة المغربية

/ /0/ 30
0
Shares
PinterestGoogle+
 

أعرب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة الدكتور ياسين زغلول باسمه، ونيابة عن الأطر التعليمية والإدارية وكل مكونات الجامعة، عن إدانته للمستوى المنحط الذي وصل إليه الإعلام الرسمي الجزائري. مستغربا من الحملة العدائية الممنهجة ضد المغرب، والتي وصلت حد التطاول على المؤسسات المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية.
وأوضح الدكتور ياسين زغلول أن ما بثته قناة « الشروق »، الجزائرية، إساءة بطريقة وقحة إلى شخص الملك، وخروج عن قواعد الإعلام ورسالته النبيلة. معتبرا هذه الممارسة لا تليق بالاحترام الواجب لرئيس الدولة.
وتابع بالقول: »لا يسع جامعة محمد الأول رئيسا ومؤسسة ومكونات إلى أن يضم صوته إلى كل الأصوات المستنكرة بالإجماع، التي تدين بقوة وعمق هذا السلوك الطائش لإعلام متخلف، ومرتهن في خدمة سلطة متهورة، ونظام حقود يضمر للمغاربة كل أشكل البغض والغل والكراهية ».
مضيفا: « إن سكوت النظام الجزائري عن هذا الانتهاك الفاضح للأصول والأعراف، دليل على انتكاسة يعيشها النظام الجزائري بعد النجاح الذي حققه المغرب في صحرائه، واعتراف الدول العظمى بمغربية الصحراء.
واستطرد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة بالقول، « إن مؤسسته بكافة أطرها الادارية وأساتذتها وطلبتها وكل مكونات الجامعة يشجبون هذا التصرف الشنيع، وينددون به ». لافتا إلى أن الجامعة والجامعيين سيظلون مجندين دائما للدفاع عن الوطن وعن رمز البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Pour accélérer le développement de l’Université Mohammed premier Oujda / VIDEOVIDEOS -La coopération Marocco-Americaine dans le domaine technologique Un partenariat fructueuxالأستاذ الحسين الزياني نقيب هيئة المحامين بوجدة يفتتح مناقشة : مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية VIDEOلمثل هذا يذوب القلب من أسف…. جميعا من اجل حملة شرسة ضد الاقراص المهلوسة

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.