جامعة محمد الأول بوجدة تندد بالحملة الممنهجة للإعلام الجزائري وإساءته لرموز الدولة المغربية

أعرب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة الدكتور ياسين زغلول باسمه، ونيابة عن الأطر التعليمية والإدارية وكل مكونات الجامعة، عن إدانته للمستوى المنحط الذي وصل إليه الإعلام الرسمي الجزائري. مستغربا من الحملة العدائية الممنهجة ضد المغرب، والتي وصلت حد التطاول على المؤسسات المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية.

وأوضح الدكتور ياسين زغلول أن ما بثته قناة « الشروق »، الجزائرية، إساءة بطريقة وقحة إلى شخص الملك، وخروج عن قواعد الإعلام ورسالته النبيلة. معتبرا هذه الممارسة لا تليق بالاحترام الواجب لرئيس الدولة.

وتابع بالقول: »لا يسع جامعة محمد الأول رئيسا ومؤسسة ومكونات إلى أن يضم صوته إلى كل الأصوات المستنكرة بالإجماع، التي تدين بقوة وعمق هذا السلوك الطائش لإعلام متخلف، ومرتهن في خدمة سلطة متهورة، ونظام حقود يضمر للمغاربة كل أشكل البغض والغل والكراهية ».

مضيفا: « إن سكوت النظام الجزائري عن هذا الانتهاك الفاضح للأصول والأعراف، دليل على انتكاسة يعيشها النظام الجزائري بعد النجاح الذي حققه المغرب في صحرائه، واعتراف الدول العظمى بمغربية الصحراء.

واستطرد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة بالقول، « إن مؤسسته بكافة أطرها الادارية وأساتذتها وطلبتها وكل مكونات الجامعة يشجبون هذا التصرف الشنيع، وينددون به ». لافتا إلى أن الجامعة والجامعيين سيظلون مجندين دائما للدفاع عن الوطن وعن رمز البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.