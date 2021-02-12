وزارة الصحة تعلن عن توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق

بلاغ صحفي

11 فبراير2021

توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية

لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق

بعد أن توصلت المملكة المغربية، ولله الحمد، بدفعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد -19، يومه الخميس 11 فبراير 2021، تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

والجدير بالذكر أن عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي بحسب دفعات اللقاح التي تتوصل بها بلادنا لتشمل كل الفئات المستهدفة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، قد أعطى، بصفة شخصية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح المجانية يوم الخميس 28 يناير2021. ومباشرة بعد ذلك، شرعت مراكز التلقيح بمختلف أقاليم وجهات المملكة في استقبال الفئات المستهدفة حيث سجلت مصالح الوزارة تلقيح ما يزيد عن 855318 مستفيد في ظروف تتسم باحترام تام لشروط السلامة والتدابير الاحترازية.

وعليه، تهيب وزارة الصحة من جديد بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

كما تشدد وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس.