جهة الشرق تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث عدد الاصابات بكورونا ومدينة وجدة تحتل المرتبة الثانية

احتلت جهة الشرق المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ بتسجيل 60 اصابة مؤكدة خلال يوم الأثنين 8 فبراير 2021 ، تلتها جهة الدار البيضاء سطات بتسجيل 52 اصابة مؤكدة ….في حين احتلت مدينة وجدة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بتسجيل 33 اصابة مؤكدة مسبوقة بمدينة الدارالبيضاء التي سجلت 44 اصابة مؤكدة

ففي الوقت الذي يلاحظ فيه ان الحالة الوبائية بمختلف جهات المملكة عرفت تحسنا ملحوظا ، يلاحظ ان مدينة وجدة خلال الأسبوع المنصرم ظلت من بين المدن الأولى بالمغرب التي سجلت بها اعداد كبيرة من الحالات الوبائية ، كما ظلت الجهة الشرقية من بين المراتب الأولى على الصعيد الوطني وبائيا

هذا رغم التحذيرات التي صاحبت انطلاق حملة التلقيح مند حوالي اسبوعين بمختلف جهات المملكة ، والتي تنبه الى ضرورة الاستمرار في اخذ كل سبل الحيطة والحذر ، بالالتزام بكل شروط التعقيم والتباعد والكمامة ، الا انه يلاحظ ان اغلب المواطنين قد تخلوا عن كل هذه الشروط …التي حل محلها الاستهتار واللامبالاة

على اي نتمنى ان تواصل الجهات المسؤولة صرامتها في التعامل مع كل مظاهر الاستهتار ….ريثما تتم عملية تلقيح 80 في المئة من المواطنين ….

فلابد من الحيطة والحذر ….لأن الخطر قد يكمن في الأمتار الأخيرة ….