شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ــ عملية الفتح تمديد ـــ قطع ارضية بسلوان

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من قطع ارضية بعملية الفتح تمديد بسلوان فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران الناضور ـ الدريوش بالعنوان المذكور اسفله ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان ، لتقديم طلباتهم
آخر اجل لتقديم الطلبات : 26 فبراير 2021 على الساعة الرابعة مساءا لجنة فرز طلبات الاستفادة : 02 مارس 2021 على الساعة العاشرة بحضور موثق للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536358557 شركة العمران جهة الشرق العنوان : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد الهاتف : 0536358557 الفاكس : 0536358486 شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران
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