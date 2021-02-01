شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ــ عملية الفتح تمديد ـــ قطع ارضية بسلوان

VIDEOSوجدة : العدالة والتنمية يدعو الى المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة لقطع الطريق على اصحاب ـ الشكارة ـ

مدينة وجدة في غرفة الانعاش …وعلى حافة السكتة القلبية : حوار مع ذ. عبدالله الهامل النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن دائرة وجدة انكاد ـ الجزء الأول ـ VIDEO