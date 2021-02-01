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شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ــ عملية الفتح تمديد ـــ قطع ارضية بسلوان

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تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من قطع ارضية بعملية الفتح تمديد بسلوان
فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران الناضور ـ الدريوش بالعنوان المذكور اسفله ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان ، لتقديم طلباتهم


آخر اجل لتقديم الطلبات : 26 فبراير 2021 على الساعة الرابعة مساءا
لجنة فرز طلبات الاستفادة : 02 مارس 2021 على الساعة العاشرة بحضور موثق
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536358557
شركة العمران جهة الشرق
العنوان : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد
الهاتف : 0536358557
الفاكس : 0536358486
شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران

 
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