SOS الشركة الجديدة المكلفة بالتدبير المفوض للنظافة بوجدة تستعرض الأسطول الجديد لشاحنات الشركة

قبل يومين من البداية الفعلية لشركة SOS

النائلة لصفقة التدبير المفوض للنظافة بوجدة قام السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق الى جانب رئيس جماعة وجدة د.عمر حجيرة والرئيس المدير العام ل SOS وممثلي الفرق السياسية بمجلس وجدة وأطر الشركة بتفقد الأسطول الجديد لشركة SOS ANGAD

الذي سيشرع في العمل بشوارع وأحياء المدينة إبتداءا من يوم الإثنين فاتح فبراير بعد إستكمال الفترة الإنتقالية والتي دامت 6 أشهر طبقا لكناش التحملات ،

جماعة وجدة من خلال الشركة الجديدة ستقدم خدمات جديدة للساكنة بمواصفات عالية وبتكنولوجيات حديثة في ميدان النظافة من شأنها ان تعزز مكانة وجدة ضمن انظف المدن المغربية

، وهي مناسبة لتوجيه تحية إكبار الى كل عمال النظافة الذين يسهرون ليل نهار من اجل مدينة أجمل ،هي مناسبة أيضا لتوجيه الدعوة لكل ساكنة مدينة وجدة الألفية من اجل التعاون لتبقى وجدة من أنظف المدن .