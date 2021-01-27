Home»Débats»الجلالة الملك محمد السادس،يعطي غدا الخميس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح

الجلالة الملك محمد السادس،يعطي غدا الخميس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح

/ /0/ 1
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الأربعاء 27 يناير، 2021
بلاغ من الديوان الملكي

“بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فإن بلادنا تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين.

وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة.

وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة.

وسيقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح، يوم الخميس 28 يناير 2021”.

ومع:27/01/2021

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.