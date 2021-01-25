توزيع حصص اللقاح ضد كوفيد-19 على الجهات المغربية في أفق مباشرة حملة تلقيح واسعة خلال الأسبوع الجاري

عبدالقادر كتــرة

انطلقت بالمغرب، اليوم الإثنين 25 يناير 2021، عملية توزيع حصص اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 على جميع الجهات المغربية، في أفق إطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق خلال الأسبوع الجاري.

وغادرت أولى الشاحنات المحملة بجرعات اللقاح، في الصباح الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء، حيث يتم تخزين اللقاحات في ظروف أمنية جد مشددة، متوجهة إلى مختلف المديريات الجهوية بجميع أمحاء المملكة المغربية الشريفة.

وتوصل المغرب يوم الجمعة الماضي، بأولى دفعات اللقاح البريطاني « أسترا-زينيكا » الهندي الصنع من جمهورية الهند، فيما سيتوصل، الأربعاء 27 يناير 2021، بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم” من جمهورية الصين الشعبية.

واقتنى المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح).

وحطت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، طائرة شحن للخطوط الملكية المغربية، قادمة من مومباي الهندية، وعلى متنها شحنة مكونة من مليوني جرعة من لقاح « أسترازينيكا أوكسفورد »، الذي يتم إنتاجه في معهد سيروم الهندي، أكبر معهد لإنتاج اللقاحات في الهند والعالم.

ويعد المغرب من الدول التي استلمت أولى الشحنات من الهند، بعد أن أجازت الحكومة الهندية تصدير اللقاحات إلى الخارج .

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، في السادس من يناير الجاري، منح ترخيص مؤقت للاستعمال الاستعجالي، للقاح الذي طورته شركة « أسترازنيكا » البريطانية بتعاون مع جامعة أوكسفورد.

ووقع المغرب عقودا مع الشركة البريطانية و مختبر الأدوية الصيني سينوفارم، من أجل اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحات، بهدف تطعيم حوالي 25 مليون مغربي، من مجموع عدد الساكنة الذي يناهز 40 مليونا.

وقالت وزارة الصحة، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، وجّه بإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق والتحصين ضد مرض كوفيد-19، مجانا، بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أن الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية ستتم الأسبوع الجاري، فيما ينتظر أن تشمل العملية، التي ستتم بصفة تدريجية، الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد 19 ومضاعفاته وهم: مهنيو الصحة البالغون من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق. كما ستشمل عملية التلقيح، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وينتظر أن يشارك في عملية التطعيم أكثر من 25631 فردا من أفراد الأطقم الطبية والتمريضية، في المراكز والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، والهلال الأحمر المغربي، مع إمكانية الاستعانة بأطباء من القطاع الخاص وطلبة الطب والمؤسسات المهنية لتكوين الممرضين والهلال الأحمر والمنظمات الكشفية (7127 إطارا).

وسيتم تنفيذ استراتيجية التلقيح على مدى 12 أسبوعا بوتيرة 6 أيام من العمل في الأسبوع، وفي 4 فترات؛ تبلغ كل فترة منها 21 يوما بمعدل يبلغ ما بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، وكذا وضع نظام مداومة لضمان السير العادي للخدمات الصحية الأخرى.

وفي انتظار استكمال وصول اللقاحات، قالت الوزارة إنها ستوفر كل المعلومات المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح، من خلال وصلات تحسيسية تلفزية وإذاعية وإلكترونية سيتم بثها على القنوات الوطنية التلفزية والإذاعية، وكذا في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية صممت خصيصا لهذا الغرض.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، على حدود يوم الاحد 24 يناير 2021، ما مجموع 466 ألفا و289 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، فيما يصل عدد الوفيات إلى 8150 وفاة بمعدل إماتة 1.75 في المائة، فيما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج 15698 بمعدل 3.37 في المائة. وحسب آخر معطيات لوزارة الصحة فإن نسبة التعافي 94,89 في المائة، بمجموع 442 ألفا و441 حالة شفاء.