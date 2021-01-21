ملف : عبدالقادر البدوي

يتابع جمهور المولودية الوجدية بترقب و قلق، ما اصبح يعيشه الفريق من ارتجالية في التسيير قل نظيرها ،…. اختلط النابل بالحابل على المكتب المسير ، فبمجرد الانتهاء من المسلسل الطويل مع المدرب وادو،- والدي اثر سلبا على تاريخ و كبرياء فريق المولودية الوجدية – حتى طفت على السطح مشكلة المدرب الجديد كازوني الدي وجد نفسه غير مرغوب فيه من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدما رفضت الترخيص له لتدريب الفريق الوجدي…

و الغريب في امر هدا المكتب المسير لفريق عريق يحمل اسم المولودية الوجدية ،اختلطت عليه الامور ، فحتى المشاريع التي حددها هدا المكتب مند سنتين اصبحت حبرا على ورق ،…. والا كيف نفسر مآل المشروع الدي تغنى به المكتب ومعه الرئيس المتمثل في » المولودية مشروع مدينة وجهة » و الدي اصبح من الخيال، لينضاف اليه المشروع الجديد الدي وافق عليه المكتب مع عبدالسلام وادو، و الدي فشل هو الآخر في مهده….ليبقى الضحية اولا واخيرا هو الفريق الوجدي و الجمهور المهوس بحبه….

ملف : عبدالقادر البدوي

وادو يخرج عن صمته…

في – تخريجة – للمدرب عبدالسلام وادو مع الجمهور الوجدي عبر موقع التواصل الاجتماعي ليلة السبت 16 والاحد 17يناير الجاري ، نفى وادو توصله إلى أي اتفاق يقضي بإعادة صياغة العقد الذي يربطه بالفريق الوجدي ، متهما محمد هوار بالكذب وأنه لم يقبل ابدا بتقليص مدة عقده لسنة واحدة بدل 4 سنوات، على هدا الاساس- يضيف – طالبت وساطة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخلال هدا اللقاء التمست من الرئيس هوار ان يتركني اتمم عملي ، ووعدته ان يعطيني مهلة مدة 20 مقابلة ، على انني سأحصل على الاقل المرتبة العاشرة ، و في نهاية الموسم وعدته باحتلال المرتبة السادسة وقلت له » الى مانجحتش غادي نهز صاكي اونمشي فحالاتي…لان غرضي هو انجاح مشروعي ..جيت نخدم ماشي جيت على الفلوس » وعبر وادو عن امتعاضه من إدارة المولودية بسبب فسخها للتعاقد الذي يربطها به بـ « شكل همجي » مؤكدا » انه حزين بسبب ما روجه الرئيس اتجاهي من مغالطات ، بل وأطلق مجموعة من « الرصاصات » أساءت لصورتي لدى الجماهير الرياضية عامة والوجدية بصفة خاصة ، وفق تعبير الدولي السابق وادو »، كما أوضح وادو، أن هوار أقنعه بتدريب المواودية الوجدية – عندما التقى به اول مرة في باريز – بعدما أطلعه على مشروع برنامج طموح ومغري، وأنه رصد لهذا الغرض ميزانية خاصة تقدر بأربعة ملايير ونصف مليون سنتيم، كما خصص – يقول- مليار ونصف مليون سنتيم لضم لاعبين جدد لتطعيم الفريق، قبل ان يتفاجأ بالحقيقة المرة ، عكست تماما ما وعد به الرئيس، بعدما لاحظ استحالة الاشتغال مع مجموعة من اللاعبين تفتقد الاستقرار النفسي والعائلي…وانعدام ادنى شروط العمل – حسب ما صرح به وادو –

طريقة اختيار الربان الجديد كازوني …

حسب معلومات عليمة ، فاللجنة التقنية كانت قد اجرت – بعدما تلقت السيرة الذاتية لمجموعة من المدربين – مناظرة عبر تقنية الفيديو بين المدرب فوزي جمال و المدرب الفرنسي بيرنار كازوني، وتم الاستماع لبرنامج كل واحد منهما ، ليتضح للجنة ان كان هناك تفوق واضح للاطار المغربي فوزي جمال الدي قدم برنامجا شاملا كاملا، واجاب على جميع الاسئلة المطروحة بخصوص برنامجه، – وحسب نفس المصدر- فقد تمت قراءة الفاتحة لهدا الاختيار الموفق لفوزي جمال…الا انه – حدث ما لم يكن في الحسبان مباشرة بعد تلك المناظرة ، مفادها ان الرئيس هوار كان قد اعطى – الكلمة !!- للمدرب الفرنسي كازوني، هدا الاخير كان هو الآخر قام باللازم بفسخه العقد مع مولودية وهران… وكان الرئيس محمد هوار قد كشف فيما بعد ان الاختيار على المدرب الفرنسي كان بسبب سيرته الذاتية القوية والفرق التي سبق له الاشراف على تدريبها، والجوائز المهمة التي أحرزها رفقتها، إضافة أنّ القيمة المالية للتعاقد معه تتماشى مع الظروف الحالية للفريق الوجدي…هدا وفي بلاغ للمكتب المسير اعلن فيه انه تم رسميا التعاقد مع الفرنسي بيرنار كازوني، بداية من يوم السبت 16 يناير 2021، للإشراف على تدريب الفريق الاول خلفا للاطار الوطني عبدالسلام وادو ، حتى نهاية الموسم الحالي، قابل للتجديد..

الجامعة ترفض الترخيص للمدرب الجديد…

و في تطور مثير ، رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الترخيص للمدرب الجديد الفرنسي بيرنار كازوني، للإشراف على تدريب فارس الشرق ، إلى غاية فك النزاع القائم بين هوار والإطار الوطني عبد السلام وادو، الذي لازال معروضا على طاولة لجنة النزاعات التابعة للعبة، علما ان فك الارتباط بين هوار و وادو تم من طرف واحد ، وهو الشيء الذي يتنافى مع القانون المنظم للكرة، هدا وبموجب هذا القرار الاحادي للرئيس هوار،- وكما اشرنا في عدد سابق – يتحتم على رئيس الفريق أن يقدم مبلغا ماليا قيمته 960 مليون سنتيم، بالتمام والكمال وهي قيمة العقد المبرم بين وادو والمولودية الوجدية، وهو ما جعل الفريق الوجدي في مواجهة مشكل عويص ، بعدم التعاقد مع المدرب الفرنسي كازوني بشكل رسمي…

الأيام القادمة كفيلة بإنصاف من كان على حق و صواب…

المشاكل التي طرحت مباشرة بعد الاستغناء عن المدرب وادو ، والتي كان الفريق الوجدي في غنى عنها ، توجد حاليا بين يدي لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، و » الطاس » فالمكتب الان منكب على استكمال ملف قانوني كامل لربح قضية وادو ، و بالتالي السماح للمدرب الجديد الإشراف على قيادة الفريق قبل عودة الحياة للبطولة الاحترافية ، فيما يرى وادو و المحامي الدي ينوب عنه انه لا مفر من الاستنجاد ب » الطاس » لإعطاء كل دي حق حقه ، باعتبار ان ملف الانفصال واضح لا لبس فيه ….و للامانة الصحفية سوف لن ندافع عن أي طرف ، فالأيام القادمة كفيلة بإنصاف من كان على حق و صواب…