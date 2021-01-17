الشغيلة البريدية بوجدة تواصل وقفاتها الاحتجاجية ….وتهدد بعدم العودة الى العمل الا بعد تنفيذ كل مطالبها VIDEO

تواصل الشغيلة البريدية بوجدة وقفاتها الاحتجاجية المتواصلة أمام المقر الرئيسي بشارع محمد الخامس ، تتويجا للإضراب الوطني الإنذاري، تنديدا بما وصفته « استمرار الإدارة في التسويف والتماطل الذي تتعامل به اتجاه المطالب المشروعة للشغيلة البريدية، وبالتعامل المتعالي والمستفز للشغيلة ».

جاء هذا تنفيذا لقرار المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع عن بعد يوم الإثنين 09 نونبر 2020 ، والذي خلص من خلاله أعضاء المكتب المذكور إلى تسطير برنامج نضالي بدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة وذلك يوم الجمعة 13 نونبر 2020 ، مع مقاطعة المداومة يوم السبت 14 نونبر 2020 .

ويأتي هذا النداء، حسب البلاغ الصادر بالمناسبة، لتسطير برنامج نضالي مكثف نظرا للوقوف على ضعف وهزالة العرضين الذين تقدمت بهما الإدارة خاصة بعد اللقاءين التفاوضيين مع كل من إدارة بريد المغرب يوم الأربعاء 04 نونبر 2020 ، وإدارة البريد بنك يوم الإثنين 09 نونبر 2020 .

وندد البلاغ النقابي بما أسماه استمرار الإدارة في التسويف والتماطل الذي تتعامل به اتجاه المطالب المشروعة للشغيلة البريدية، وبالتعامل المتعالي والمستفز للشغيلة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبريد وبعد نقاش مستفيض وقف على فشل جلسات الحوار في الإجابة على الإشكالات التي يعرفها القطاع وغياب إرادة حقيقية للتعامل المسؤول مع المطالب المشروعة للشغيلة البريدية.

وأشار المكتب النقابي في بلاغه إلى المطالب الآنية والملحة للشغيلة خاصة فيما يتعلق باستكمال التفريغ وتسوية وضعية الأفراد والفئات التي لم تستفد منه، وتمكين المستحقين من السلاليم الجزافية، والتوفر على نظام عادل ومنصف للتقييم، وتسريع لوائح الترقية برسم سنتي 2018 و 2019.

وطالب البلاغ بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود، وإطلاق صندوق التضامن، وتفعيل الاتفاقيات مع المؤسسات الصحية من مصحات ومختبرات ومستشفيات، وتعميم الاستفادة من التقاعد التكميلي ليشمل كل فئات الشغيلة البريدية، والكف عن كل الممارسات التي من شأنها ضرب العمل النقابي، والعمل على توفير الموارد البشرية نظرا للضغط المتزايد الذي تعرفه الشغيلة بالبريد بنك سواء الأعوان أو مديري الوكالات، وصون كرامة البريديات والبريديين باحترام مقتضيات القانون الأساسي والدوريات والمذكرات التي تؤطر عمليات التعيينات والحركية، وتحسين أوضاع العمل وتوفير الوسائل والموارد البشرية بالنسبة لمستخدمي الإرساليات « أمانة » ، نظرا لتحملهم أشغالا صعبة وشاقة ليست من ضمن مهامهم.

كما شدد المكتب النقابي على احترام حقوق الموزعين وتمكينهم من كل التعويضات المستحقة، وعطلهم السنوية وتسليمهم البذل في وقتها، والكف عن الممارسات الماسة بكرامتهم، كما دعا الإدارة لتصفية العطل السنوية المتراكمة، ويطالب الإدارة كذلك بتحسين الوضعية المادية للمستخدمين وإقرار الزيادة في اجورهم وعلى رأسهم العاملون في مواقع الإنتاج.

ونوه البلاغ بكل البرديات والبريديين، نظرا لانخراطهم بقوة فيما يتعلق بالتدابير الوقائية والاحترازية للتصدي لتفشي جائحة كوفيد 19 ، مع تفانيهم في مهامهم بروح وطنية عالية، كما يدعو الإدارة إلى توفير كل مستلزمات الوقاية التي يفرضها البروتوكول الصحي الجاري به العمل.

وفي الأخير، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كافة الفيدراليات والفيديراليين إلى مواصلة التعبئة وإنجاح هذه المحطة النضالية.