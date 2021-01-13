المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق يعقد شراكة مع فدرالية تكنولوجيات الاتصال و ترحيل الخدمات (APEBI) لتنمية القطاع بالجهة

في اطار الاستراتيجية التي وضع أسسها السيد معاد الجامعي، والي جهة الشرق من اجل رقمنة القطاع الاقتصادي بالجهة و تحسين تموقعها وجاذبيتها، والتي تكرست مجهوداته بتوطين 3 مشاريع مهيكلة في قطاع ترحيل الخدمات خلال سنة 2020، همت كلا من شركات ECA ASSURANCES و SACCOM XD و INTELCIA، التي ستسمح بخلق ما يزيد عن 2000 منصب شغل، تم اليوم، تحت اشراف السيد الوالي، ابرام مذكرة تفاقم بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق في شخص السيد محمد الصابري، المدير العام للمركز، و السيد امين زروق رئيس فدرالية تكنولوجيات الاتصال و ترحيل الخدمات (APEBI).

و تهدف هذه الشراكة الى إضفاء مقاربة دينامية لتسريع تنمية قطاع ترحيل الخدمات و تكريس المكتسبات المسجلة على مستوى جهة الشرق و كذا لترسيخها كوجهة استثمارية متميزة في هذا القطاع



كما تتمحور هذه الشراكة حول 3 محاور :

وضع بنية تنظيمية نموذجية على مستوى الجهة تسمح بتوفير افضل فرص الاستثمار.

تعبئة و اتحاد الفاعلين المحليين في قطاع تكنولوجيا الاتصال

دعم و تكوين النسيج الاقتصادي لترحيل الخدمات على مستوى الجهة

كما ستكلل هذه الشراكة بإحداث تمثيلية جهوية للفدرالية على مستوى الجهة