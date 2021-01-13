ولاية جهة الشرق تراهن على الرقمنة من اجل تبسيط المساطر لفائدة حاملي المشاريع المستفيدين من برنامج « انطلاقة »

في اطار مواكبة حاملي المشاريع و دعم ريادة الاعمال بجهة الشرق وتفعيلا لمقتضيات القانون 47-18 المتعلقة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و تحت الاشراف المباشر للسيد والي جهة الشرق، اطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تطبيقا الكترونيا يمكن حاملي المشاريع، خاصة المستفيدين من برنامج « انطلاقة »، من انجاز دراسة الجدوى عن بعد و في بضع خطوات فقط مع الاستفادة من المواكبة الفردية والمستمرة التي يوفرها لهم المركز و التي تمكنهم من إتمام ملفات طلبهم و تحقيق مشاريعهم

كما اطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، منذ شهر غشت المنصرم، تطبيقا الكترونيا خاصا بالبرنامج المندمج لدعم و تمويل المقاولات « انطلاقة » يمكن من تتبع حاجيات حاملي المشاريع و تقدم اشغال مشاريعهم و كذا تقييم عملية المواكبة بالتنسيق مع مختلف الشركاء و أيضا رصد العراقيل المحتملة

وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق ان عدد المستفيدين من برنامج « انطلاقة » خلال سنة 2020 بلغ ما مجموعه 1103 حامل مشروع.

وتتعلق هذه المشاريع أساسا بمنتج « ضمان انطلاق » ومنتج « ضمان انطلاق المستثمر القروي ». فقد شمل الأول 967 مشروعا حيث بلغت قيمة تمويل هذه المشاريع ما يزيد عن 157 مليون درهم. اما منتج « ضمان انطلاق المستثمر القروي » فقد مكن من انجاز 136 مشروعا بما مجموعه 19 مليون درهم.

هذه المشاريع تتوزع على مجموعة من القطاعات أبرزها: التجارة والتوزيع (367 مشروعا)، الصناعة (178 مشروعا)، الفلاحة (156 مشروعا)، الخدمات (138 مشروعا)، البناء والاشغال العمومية (96 مشروعا)، النقل والمواصلات (63 مشروعا) و105 مشروع موزعا على قطاعات أخرى.

و بالموازاة مع ذلك، قام المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بتنظيم حملات خاصة و دورات تكوينية عن بعد في عدة مجالات مكنت من مواكبة وتتبع 373 حامل مشروع في ما يخص الحصول على معلومات حول برنامج « انطلاقة » ، انجاز دراسة الجدوى، هيكلة المشاريع، الحصول على التراخيص، الحصول على محل للإنجاز المشروع و كذا المساعدة في تكوين ملف القرض.