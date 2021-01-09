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في بلاغ من ثلاثة اسطر : مولودية وجدة تعلن انفصالها عن المدرب عبد السلام وادو

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اصدر نادي المولودية الوجدية لكرة القدم صباح يومه السبت 9 يناير 2021 بلاغا يتكون من ثلاثة اسطر انفصاله من طرف واحد مع المدرب وادو ….بدون اية تفاصيل ….وفيما يلي نص البلاغ الصادر عن نادي المولودية الوجدية لكرة القدم :
بلاغ
ينهي المكتب الديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم انه قد تم الانفصال قانونيا عن السيد عبدالسلام وادو مدرب الفريق الأول لهذا النادي ….
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انتهى بلاغ المكتب الديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم ، وكان محمد هوار رئيس النادي قد عقد بالأمس ندوة صحافية امهل فيها المدرب وادو 24 ساعة ( كذا ) ….وقبل انقضاء هذه المدة ….صدر البلاغ اعلاه …يعلن الطلاق من طرف واحد ، مما يعني ان القضية ستدخل المحاكم ، وهذا ما يعني انه على نادي المولودية الوجدية ان يستعد لكل الاحتمالات ….
ولنا عودة بتفصيل الى الموضوع

 
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