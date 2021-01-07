جماهير المولودية الوجدية تحمل رئيس النادي مسؤولية المشاكل التي أصبح يتخبط فيها السندباد وتطالبه بالتدخل الفوري لانقاذ الفريق.

رشيد نشينش

لم يستطع عشاق المولودية الوجدية تقبل الوضعية المزرية التي أصبح يعيشها النادي والتي ساهمت بشكل كبير في تحول النادي من فريق ينافس على المراتب الأولى إلى فريق هاوي بدون روح لم يحقق الفوز في ست مناسبات متتالية بقيادة الإطار عبد السلام وادو، آخرها الهزيمة المذلة في منافسات كأس العرش ضد اتحاد طنجة بثلاثية مدوية، ما دفع الجماهير للتعبير عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بإنقاذ الفريق من الإفلاس.

ولم يكتف محبي النادي الأخضر بالمطالبة بإنقاذ النادي بل صب الكثير من عشاق النادي جام غضبهم ضد الرئيس حيث اعتبروه المسؤول الأول والرئيسي عن كل المشاكل التي يتخبط فيها الفريق وخاصة المشاكل التقنية، فالرئيس هو من جاء بالمدرب عبد السلام وادو وهو من منحه صلاحيات تحديد قائمة اللاعبين الذين تم انتدابهم وكذا اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم، كما انتقدت الجماهير الوجدية مدة العقد الذي وقعه الرئيس مع المدرب عبد السلام وادو (4 سنوات)، واعتبرت هذا القرار قرارا ارتجاليا و بعيدا عن الاحترافية، وطالبته بتحمل المسؤولية الكاملة وإيجاد حل فوري مع المدرب الحالي سواء فك الارتباط أو طي الخلاف وتقديم الدعم المعنوي للمدرب وتركه يستمر مع النادي.

ولا زالت الجماهير العاشقة للنادي الوجدي تنتظر ظهور السيد الرئيس عبر وسائل الإعلام وتوضيح كل ما يقع داخل أسوار الفريق وطمأنة المحبين، الشيء الذي لم يتجاوب معه السيد محمد هوار الذي غاب عن الأنظار منذ مدة تاركا النادي يغرق في المشاكل.

ويأمل الجمهور الوجدي أن تنقضي المشاكل مع عودة عجلة البطولة للدوران بعد نهائيات الشأن المقرر إجراؤه بدولة الكاميرون.

أنقذوا النادي من التسيير العشوائي، المولودية للجميع.

رشيد نشينش