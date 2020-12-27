مجلس جامعة محمد الأول بوجدة يصادق بالاجماع على التقرير المالي لسنة 2020 وكذا المصادقة بالاجماع على ميزانية التسيير لسنة 2021

انعقد اجتماع مجلس جامعة محمد الأول بتاريخ 23 دجنبر 2020 برئاسة السيد ياسين زعلول رئيس الجامعة في جو ساده التفاعل و التثمين و الطاقة الاقتراحية التي تحلى بها أعضاؤه، و تضمن جدول أعمال المجلس عدد من النقاط جمعت بين مناقشة أمور تدبيرية تسييرية طبعت الموسم الماضي و استشرافية للمستقبل مع الدينامية التي تعيشها الجامعة و المنجزات المطردة التي تحققت بفضل تضافر جهود فريقيها الإداري القيادي و الأساتذة الباحثين إضافة إلى مكونات الجامعة من الإداريين و التقنيين

افتتحت اشغال المجلس يقراءة الفاتحة على أرواح الأساتذة الذين وافتهم المنية إثر اصابتهم بوباء كوفيد 19 : المرحوم محمد ميسالي ، المرحوم محمد أمين أفيلال و المرحوم كمال حموتي، بعد ذلك باشر المجلس مناقشة و مدارسة نقاط جدول الأعمال حسب المحاور : المالي و البيداغوجي و البحث العلمي و التعاون، مناقشة تميزت بروح المسؤولية والتفاهم و الإجماع ساد خلالها جو الاقتراح بالأفكار البناءة و التدخلات الهادفة لما فيه مصلحة الجامعة و الجامعيين ــ طلبة واساتذة

و يمكن إجمال أهم القرارات التي تم التداول فيها وكذا المصادقة عليها، و التي سيتم تفعيلها في التركيز على أهمية مسايرة الطفرة الكمية و النوعية الإيجابية التي تعرفها الجامعة ودعم الدينامية التي ساهمت في الارتقاء بالجامعة في المراتب العليا بين باقي الجامعات وطنيا و دوليا في مجال البحث العلمي خاصة، بدعم مختلف مشاريع الابتكار في البحث العلمي، و خلق عدة مراكز منها مركز النمذجة centre de prototypage ، مركز بيوبنك Biobanque و الذي يعد الوحيد من نوعه في المغرب، و مركز المحاكاة الطبية و الذي سيساند الأبحاث القائمة في كلية الطب و الصيدلة، و أجرأة التداريب بطريقة متقدمة و تقنية عالية، و مركز الأبحاث الإفريقية السائر في نهج الاهتمام بمسايرة الرؤية الاستراتيجية المولوية لصاحب الجلالة في الاهتمام بإفريقيا ، إضافة إلى أكاديمية سيسكوcisco academy للتكوين التقني، و مركز للتعليم المندمج و أكاديمية تريدرtrader l’académieفي مهارات التحليل المالي، إضافة إلى الموافقة على اعتماد مركز جامعي للتعليم المندمج و الموافقة على مسالك المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور و المدرسة العليا للتربية و التكوين، بالاضافة الى مراكز أخرى تتسم بالتنوع و التميز في المجالات و التخصصات، تسعى الى تلبية حاجيات الجهة بصفة خاصة و المملكة بصفة عامة من الكفاءات و القدرات في التكوين و البحث العلمي

اما بخصوص محور البحث العلمي فقد اتخذ مجلس الجامعة برئاسة السيد ياسين زغلول قرارات عديدة من شأنها دعمه و مواكبة ديناميته عبر انشاء مركز دعم النشر العلمي بإصدار أربع مجلات علمية في تخصصات مختلفة، في مجالات القانون و البيداغوجيا و طرق التدريس و الكيمياء البيئية و العلوم الإنسانية و الاجتماعية، بهدف التحفيز على الإنتاج العلمي، مع إشراك جميع الفاعلين من شركاء ومؤسسات وأفراد ، و في هذا الإطار أشاد السيد رئيس الجامعة بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس جهة الشرق و المساندة الدائمة للجامعة و الجامعيين، و قد تم التأكيد على أن يتم الاستمرار في تفعيل المقاربات الكفيلة بإنجاح المشاريع التشاركية مع مختلف الفاعلين بالمحيط السوسيواقتصادي للجامعة، و كذلك الاستعانة بالكفاءات النسوية التي تزخر بها جامعة محمد الأول بالرفع من إعمال مقاربة النوع

إثر ذلك تمت المصادقة بالإجماع على تقرير الميزانية لسنة 2020 و كذا المصادقة بالإجماع على توزيع ميزانية التسيير و الاستثمار لسنة 2021.

وقد ساد اجتماع المجلس جو من التوافق و الحوار البناء و النقاش الهادف و التدخلات الرصينة، حيث أثنى رئيس الجامعة على روح المسؤولية و المبادرة التي تحلى بها الجميع و نوه بأطر الجامعة و بمبادراتهم القيمة و انخراطهم الكبير في مواكبة الحركية و الدينامية التي تعرفها الجامعة، و اختتمت أشغال المجلس بتقديم السيد رئيس الجامعة شواهد تقدير و شكر لأعضاء المجلس في التفاتة عرفانية امتنانية نبيلة استحسنها أعضاء المجلس و وعدوا بمزيد من الانخراط و العمل الدؤوب من أجل مستقبل زاخر لجامعة محمد الأول وجدة