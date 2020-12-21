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نتيجة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد : الحكومة المغربية تقرر تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة ـ بريطانيا ـ ابتداء من ليلة يوم الأحد 20 دجنبر

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لاثنين 21 دجنبر، 2020

قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من ليلة يوم الأحد 20 دجنبر 2020 ، وذلك على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة كورونا -كوفيد 19.

ومع:20/12/2020

 
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