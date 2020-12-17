الخميس 17 دجنبر، 2020

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 17 دجنبر 2020

الحكومة تؤكد أن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة المملكة على صحرائها إنجاز تاريخي هام ومنعطف إيجابي

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها “إنجاز تاريخي هام ومنعطف إيجابي” عرفته قضية الوحدة الترابية للمغرب.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني أبرز أن الحكومة “تهنئ صاحب الجلالة نصره الله والشعب المغربي على هذا الإنجاز التاريخي الهام وكذا المنعطف الإيجابي الذي عرفته قضية الوحدة الترابية لبلادنا”.

وأكد العثماني في ذات السياق تثمين كافة أعضاء الحكومة لما جاء في البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020 واللذين تم من خلالهما إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بالقرار التاريخي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها.

وأعرب رئيس الحكومة أيضا عن “ثمين أعضاء الحكومة للمواقف الثابتة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية وعزم المملكة مواصلة جهودها من أجل إيجاد حل منصف وعادل لهذه القضية”.

كما أكد رئيس الحكومة “على تعبئة الحكومة بجميعِ مكوناتها من أجل تفعيل القرارات المتخذة من طرف المملكة المغربية ومواجهة كل محاولات التبخيس أو المزايدة أو التحريف التي يقودها البعض تجاه هذه الإنجازات وكذا تجند الحكومة اللامشروط وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وذكر سعد الدين العثماني بأن “موقف جلالة الملك الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني”، مؤكدا أن بلاغ الديوان الملكي “حدد أسس وثوابت تعامل المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية”.

وشدد رئيس الحكومة “على ضرورة تحصينِ هذه المكتسبات والتحلي باليقظة من أجل المحافظة عليها واستدامتها وتعزيز التعبئة الوطنية وكذا وحدةِ الصَّفِّ الوطني وراء صاحبِ الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وذلك خدمة لوطنِنا العزيز”.

وأضاف العثماني أن “العمل الدبلوماسي يسير وفق منطق متكامل، دون التنازل عن المبادئِ والثوابت الراسخة للمملكة”.

السيد بوريطة : إعادة تفعيل الآليات التي تتوفر عليها المملكة من أجل دعم القضية الفلسطينية سيمكنها من لعب دورها كاملا في إقرار سلام دائم وعادل

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أن إعادة تفعيل الآليات التي يتوفر عليها المغرب من أجل دعم القضية الفلسطينية والتي أثبتت نجاعتها سابقا، سيمكن المملكة من لعب دورها كاملا في إقرار سلام دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السيد بوريطة ذكر في إحاطة أمام المجلس، بما جاء في المكالمة الهاتفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الأمريكي وكذا مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تباحث جلالته مع كليهما حول الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير أن جلالة الملك ذكر « بالإطار العام للموقف الثابت والراسخ للمملكة والذي يستمد جذوره من الروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بما فيها تلك المتواجدة في إسرائيل، بشخص صاحب الجلالة أمير المؤمنين نصره الله ».

وأكد السيد بوريطة أن « كل هذه العناصر دفعت المملكة المغربية إلى إعادة تفعيل الآليات التي تتوفر عليها من أجل دعم القضية الفلسطينية والتي أثبتت نجاعتها سابقا وهو ما سيمكن المملكة من لعب دورها كاملا في إقرار سلام دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط ».

وأبرز الوزير التدابير التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا على الشروع في تنزيل وتفعيل كل هذه المقتضيات.

الاستماع لعرض حول مشروع البرنامج المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2020-2030

قدمت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، أمام المجلس الحكومي يوم الخميس، عرضا حول مشروع البرنامج المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2020-2030.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الوزيرة أوضحت، في عرضها، أنه في إطار التجاوب مع حاجيات المسنين المتزايدة والتحديات المرتبطة بهذا المجال، بنى المغرب معالجة قضايا الأشخاص المسنين، وذلك في إطار الانسجام التام مع التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية الكبرى المهيكلة التي أعطى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انطلاقتها.

وأضافت السيدة المصلي أنه في هذا الإطار يأتي مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، الذي مر من مسار من التشاور والتشارك مع جميع المتدخلين المعنيين بهذا المجال، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، تحكمها رؤية استراتيجية تدور حول « تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية » والتي ترتكز على أربع محاور استراتيجية.

وأوضحت السيدة جميلة المصلي أن هذه المحاور الأربعة تتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، وبتوفير بيئة تمكينية داعمة، وبتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين، وبتطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي وتعزيز التحسيس والتوعية بمجال الأشخاص المسنين.

الاطلاع على اتفاق بين المغرب وفرنسا بشأن تدريس اللغة العربية

اطلع مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تدريس اللغة العربية، في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية بفرنسا، الم وق ع بتاريخ 6 أكتوبر 2020.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه بموجب هذا الاتفاق، يجوز تنظيم تعليم دولي للغات الأجنبية (Enseignements Internationaux de Langues Etrangères) يتعلق باللغة العربية بمدارس التعليم العمومي بفرنسا، وذلك بشراكة مع حكومة المملكة المغربية، على أن يتم هذا التعليم في إطار احترام المبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.639 يقضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إعداد مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تم وفق مقاربة تشاركية، بهدف تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإصلاح منظومة التكفل بالغير، الذي باشرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة منذ سنة 2012.

المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.741 يقضي بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يأتي في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، والتي تنص، في فقرتها الثانية، على أنه تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني وضع الإطار التوجيهي المشار إليه في الفقرة السابقة، بعد استطلاع رأي لجنة وزارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها بمرسوم.

(ومع 17/12/2020)