المولودية ينهي معسكره الاعدادي بهزيمة امام المنتخب المحلي وغضب الجمهور بسبب اعتزام المكتب التخلي عن ركائز الفريق

عبدالقادر البدوي

تتسارع الاحداث بمعسكر فريق المولودية الوجدية بالجديدة، بعد الاخبار التي تؤكد ابعاد كل من المدرب المساعد كريم بنشريفة للمدرب عبدالسلام وادو و جمال حركاس،- لأسباب غير مفهومة -، و غضب الجمهور الوجدي من بلاغ المكتب الدي أعلن فيه عن تلقي المكتب عرضين، الأول من فريق مصري- بدون دكر اسم الفريق – لهداف الفريق إسماعيل خافي، والثاني للمدافع جمال حركاس، من المغرب الفاسي، و جاء في البلاغ كدلك أن المكتب سيعقد اجتماعا مع الطاقم التقني، من أجل دراسة العرضين، والحسم في القرار الذي يراعي مصلحة الفريق واللاعبين، وهو البلاغ الدي اشعل فتيل الصراع بين الجماهير الوجدية و المكتب المسير ، علما ان اخر الاخبار تشير الى انه لا يستبعد تسريح مجموعة من ركائز الفريق امثال عبدالله خفيفي (الوداد) و حركاس(المغرب الفاسي) و اسماعيل خافي و كدا ادم النفاتي…الغريب في امر بلاغ المكتب ان عقد كل من اللاعبين – حركاس و خافي – سينتهي صيف 2020؟

الفريق ينهي معسكره بهزيمة قاسية

انهى فريق المولودية الوجدية معسكره الاعدادي بالجديدة يوم الاثنين 23 نونبر بمباراة اعدادية جمعته مع الفريق الوطني المحلي بمركز محمد السادس بالمعمورة، الفريق الوجدي الدي قضى ثلاثة اسابيع بالجديدة التحق بمدينة وجدة صباح يوم الثلاثاء الاخير ، لاستكمال تداريبه صحبة مدربه الجديد عبدالسلام وادو ، استعدادا لطواحين بطولة ليست كالبطولات السابقة…اللقاء انتهى لصالح …و شارك في هدا اللقاء مجموعة من اللاعبين منهم معموش ، فاخر ، سمومي، براهني مراح، قاسمي، كرماوي ، نكاتشو، سويدي ، غراس، الهاني، بوشنة، انقور، سيلا، بريجا، بوجمعة ،جعيدي، دياكيتي، كمارا، و خافي، و يلاحظ غياب كل من العميد عبدالله خفيفي و جمال حركاس و آدم النفاتي لأسباب مختلفة.

حركاس لم يتمرد على المدرب..

عكس ما تم تداوله كون مدافع المولودية جمال حركاس قد اعلن العصيان على مدرب الفريق وادو ، الا ان مصدر مقرب من حركاس اكد ان هدا الاخير كان بالفعل مصاب قبل اللقاء الودي الدي جمع بين فريقي المولودية و اولمبيك اسفي ، الا ان المعد البدني للفريق والمدرب كان لهما رأي اخر ، مما ادى الى ابعاده عن التداريب ، والحقيقة ان قرار ابعاد حركاس عن المجموعة ، خلف ردود فعل في اوساط المحبين علما ان المدافع حركاس معروف بحسن اخلاقه و بانضباطه….أخر مستجدات هدا الملف هو ان المكتب المسير اجتمع يوم الثلاثاء لعقد صلح بين المدرب وادو وحركاس، وتم بالتالي طي هدا المشكل ، من جهة اخرى وحسب مصادرنا ، فقد تلقى مدافع المولودية جمال حركاس عروض مغرية من طرف الماص و الوداد البيضاوي و شباب المحمدية..

بريغاد وجدة » تدخل على الخط

في بلاغ صدر عن الفصيل المساند لنادي مولودية وجدة لكرة القدم « بريغاد وجدة » ، هدد فيه باتخاذ كافة وسائل الاحتجاج بما فيه الضغط على الرئيس محمد هوار، بالتنحي عن رئاسة « سندباد الشرق » في حالة تفريطه في الركائز الأساسية للنادي خلال فترة الانتقالات الحالية، و نشر » بريجاد وجدة » بلاغا شديد اللهجة عبر صفحته الرسمية جاء فيه بالحرف » التزمت المجموعة الصمت طيلة هاته الفترة، وآمنا بالمشروع الذي تم تقديمه رغم بعض الأخطاء، ورغم أن نتائجه على المدى البعيد لكي لا نكون ممن يصطادون في الماء العكر أو مشوشين… فعند التدقيق في تعاقدات الفريق لحد الساعة، نجد أنفسنا متحفظين عليها، فالأسماء أغلبها كانت في عطالة ». واضاف البلاغ » بعد كل هذا وذاك نتفاجأ بأخبار من المعسكر -المغلق-، أن ركائز الفريق في طريقها إلى الرحيل، فإن كان ما يروج صحيحا وتم التخلي عنهم، فإننا نعلن الاستعداد للعودة إلى الشارع من أجل مطلب واحد، هو رحيلكم ومغادرتكم للفريق من الرئيس إلى آخر عضو بالمكتب المسير، فهل صمتنا اعتبرتموه خوفا، أو أننا نجهل ما يقع خلف الكواليس… فلماذا – يضيف البلاغ – تم بيع الوهم لساكنة المدينة التي استبشرت خيرا بمشروعكم ووعودكم؟ » واختتم البلاغ، « لذلك فهذا البيان هو بمثابة إنذار، وقد أعذر من أنذر، فبريغاد وجدة لن تتوانى ولو للحظة في الدفاع عن الفريق ومصالحه فنحن لا نقدس أشخاصا، سنبقى أوفياء للكيان ».

وادو يتفاعل مع الجماهير الغاضبة…

تفاعل المدرب عبدالسلام وادو مع ردود فعل الجماهير الوجدية الغاضبة ، بخصوص ما جرى في المعسكر الاعدادي – في تدوينة عبر حسابه في تويتر- ، جاء فيها انه من أجل طمأنة الجماهير الوجدية ، و وضع حد لتخوفاتهم، لا بد من التوضيح بخصوص مستقبل اللاعبين، وعلى هدا الاساس سوف لن يتم الاستغناء عن أي لاعب من لاعبي فريق المولودية العريق، وعلينا الحفاظ على جميع العناصر الأساسية من أجل تنفيد المشروع الدي تم تسطيره ، واحياء تاريخ هدا النادي الاسطوري، مضيفا انه سيتم الاتصال بجميع المحبين ، مرة واحدة في الشهر للإجابة على أسئلتهم عن بعد…

لاعب موريتاني بالمولودية

تم رسميا التعاقد مع المدافع الموريتاني، عبدول با، قادما من أوكسير الفرنسي، بعقد يمتد الى ثلاث سنوات ، ويبلغ عبدول با، من العمر 26 عاما، وشارك في بطولة أمم أفريقيا نسخة 2019، ولعب عبدول با مع أوكسير، قبل فسخ التعاقد بين الطرفين، ليرحل إلى مولودية وجدة دون الكشف عن قيمة الصفقة ولا الراتب السنوي للاعب، للاشارة فقط فالمدافع عبدول الدي هو بالمناسبة عميد الفريق الموريتاني يبلغ طوله 2 متر و 3 سنتمتر بالتمام والكمال….

غياب الحارس مفتاح والغنجاوي

خضع الحارس الرسمي لفريق المولودية الوجدية مهدي مفتاح في بحر هدا الاسبوع لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء بعد الكسر الدي تعرض له بإحدى الحصص التدريبية في اصبع يده، ومن المنتظر ان يغيب الحارس مفتاح عن الميادين لمدة لا تقل عن ستة اسابيع، فيما عاد اللاعب صابر الغنجاوي الى ارض الوطن قادما اليها من قطر، بعد اخضاعه لعملية جراحية على مستوى اربطة الركبة، و ينتظر ان يخضع الغنجاوي لتدريب خاص لمدة شهر قبل التحاقه بمجموعة الفريق الوجدي…

كؤوس العرش في مهب الريح..

لا حديث في الاوساط الرياضية الوجدية الا عن مصير كؤوس العرش و عدم تواجدها بخزينة النادي…فهل فعلا اختفت كؤوس العرش التي فاز بها الفريق ، نتمنى توضيح فالأمر فألقاب النادي إرث تاريخي و لا يحق لأحد مهما كان العبث بهذا الإرث.

عبدالقادر البدوي