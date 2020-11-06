امام انتشار الوباء بشكل مخيف باقاليم جهة الشرق النائب البرلماني الإشتراكي سعيد بعزيز يلتمس من وزير الداخلية العمل على إحداث مستشفى ميداني بالجهة بشكل مستعجل VIDEO

في إطار مداخلته أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2021، ضمن أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الأربعاء 04 نونبر 2020 ، طالب النائب البرلماني الإشتراكي سعيد بعزيز من وزير الداخلية العمل على إحداث مستشفى ميداني جهوي بجهة الشرق، وذلك بشكل مستعجل قبل خروج الوضع الوبائي عن السيطرة …لا سيماان الجهة اصبحت تسجل ارقاما قياسية سواء من حيث اعداد المصابين بكوفيد 19 ، او من حيث الارتفاع الخطير في اعداد الوفيات ، وبذلك اصبحت الجهة الشرقية تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني …

كل ما نتمناه ان يجد نداء السيد سعيد باعزيز الآذان الصاغية وان لا يظل مجرد صيحة في واد .