برلمانيو حزب العدالة والتنمية يوجهون ملتمسا مستعجلا لوزير الصحة لانقاذ الجهة الشرقية من كارثة صحية خطيرة

وجدة : 2 نونبر2020

السيد وزير الصحة المحترم

الموضوع : ملتمس مستعجل حول إجراءات التدخل مركزيا لدعم المستشفيات بجهة الشرق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

على إثر الارتفاع المطرد لعدد الاصابات بفيروس كوفيد 19بجهة الشرق، وارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الأجهزة والادوية والموارد البشرية، ما هي الإجراءات المستعجلة مركزيا لفائدة مستشفيات جهة الشرق للتدخل قصد دعم مجهودات مصالح الصحة إقليما و جهويا قبل تفاقم الأوضاع؟

في انتظار جوابكم تقبلوا تقديرنا واحترامنا

إمضاء : النواب:

مصطفى الابراهيمي ، ميمونة افتاتي ، فاروق طاهيري، هامل عبد الله، مصطفى قوري، نجية لطفي