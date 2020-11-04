Home»Débats»برلمانيو حزب العدالة والتنمية يوجهون ملتمسا مستعجلا لوزير الصحة لانقاذ الجهة الشرقية من كارثة صحية خطيرة

برلمانيو حزب العدالة والتنمية يوجهون ملتمسا مستعجلا لوزير الصحة لانقاذ الجهة الشرقية من كارثة صحية خطيرة

/ /0/ 47
0
Shares
PinterestGoogle+
 

وجدة : 2 نونبر2020
السيد وزير الصحة المحترم
الموضوع : ملتمس مستعجل حول إجراءات التدخل مركزيا لدعم المستشفيات بجهة الشرق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على إثر الارتفاع المطرد لعدد الاصابات بفيروس كوفيد 19بجهة الشرق، وارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الأجهزة والادوية والموارد البشرية، ما هي الإجراءات المستعجلة مركزيا لفائدة مستشفيات جهة الشرق للتدخل قصد دعم مجهودات مصالح الصحة إقليما و جهويا قبل تفاقم الأوضاع؟
في انتظار جوابكم تقبلوا تقديرنا واحترامنا
إمضاء : النواب:
مصطفى الابراهيمي ، ميمونة افتاتي ، فاروق طاهيري، هامل عبد الله، مصطفى قوري، نجية لطفي

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

VIDEOSوجدة : العدالة والتنمية يدعو الى المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة لقطع الطريق على اصحاب ـ الشكارة ـحقيقة ما وقع خلال اللقاء التواصلي لنبيل بنعبدالله مع الممرضين بوجدة VIDEOحوار مع السيد لحبيب لعلج حول المشهد السياسي وأفق الاستحقاقات المقبلة VIDEOمدينة وجدة في غرفة الانعاش …وعلى حافة السكتة القلبية : حوار مع ذ. عبدالله الهامل النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن دائرة وجدة انكاد ـ الجزء الأول ـ VIDEO

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.