النائب البرلماني عمر حجيرة يدق ناقو س الخطر في سؤال مستعجل الى ررئيس الحكومة حول الارتفاع المهول لأعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا بوجدة

امام الارتفاع التصاعدي لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ بمدينة وجدة ، والتي اصبحت تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث اعداد الاصابات ، بل والوفيات ، الأمر الذي اصبح مرعبا للساكنة ، بصفة عامة ، والمصابين بالفيروس بصفة خاصة ، وجه السيد عمر حجيرة النائب البرلماني الاستقلالي عن دائرة وجدة انكاد ، وعضو فريق الوحدة التعادلية سؤالا آنيا لرئيس الحكومة هذا نصه

=====

الرباط في 2020/11/02

الى السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال شفوي آني حول ارتفاع أرقام الاصابات والوفيات بداء » وباء كوفيد 19 » بالجهة الشرقية

سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد ، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب نلتمس من سيادتكم رفع السؤال التالي الى السيد رئيس الحكومة المحترم

السيد رئيس الحكومة المحترم

كما تابعتم تسجل جهة الشرق عموما وإقليم وجدة في الاسابيع والأيام الاخيرة أرقاما جد مرتفعة من الاصابات بفيروس « كوفيد 19″،هذا الاسبوع (26 اكتوبر الى فاتح نوفمبر )حطمت الجهة ومدينة وجدة الرقم القياسي في الإصابات حيث سجلت الجهة 3141 حالة جديدة ضمنها 1705 إصابة جديدة في إقليم وجدة الرقم القياسي سجل يوم فاتح نوفمبر، 567 حالة جديدة ضمنها 319 إصابة بإقليم وجدة ، وقد سبق وان نبهنا الحكومة عدة مرات وفي عدة مناسبات من الوصول إلى وضعية غير متحكم فيها في كل مستشفيات أقاليم الجهة وخاصة مستشفى الفارابي والمستشفى الجامعي محمد السادس . السيد رئيس الحكومة نعيش وضعا مقلقا بعد الإرتفاع الملحوظ في عدد الوفيات حيث سجلنا خلال هذا الاسبوع دائما رقما قياسيا وطنيا بالنظر الى عدد السكان 20 حالة وفاة في يوم واحد ( السبت 31 اكتوبر ) ، الجهة عرفت 80 حالة وفاة وإقليم وجدة وحده 21 حالة وهي أرقام كذلك غير مسبوقة وخطيرة اذ فجعت العديد من الأسر والفيروس أصبح شبحا مرعبا ومخيفا كلما دخل الى اي بيت .

السيد رئيس الحكومة اليوم ساكنة جهة الشرق ومدينة وجدة تطالب الحكومة لكي تتحمل مسؤوليتها وتقف الى جانب المواطنات والمواطنين وأن تحمي صحتهم وحقهم في الحياة وتهتم بهم رغم اننا نتفهم كل الإكراهات والصعوبات ،الجهة في حاجة الى الأسرة الخاصة بالتنفس الاصطناعي في حاجة الى الأوكسجين في حاجة الى الأدوية خاصة المتعلقة بالبروتوكول الخاص بفيروس « كوفيد 19 » ، الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وصلت الى مداها،

السيد رئيس الحكومة أمام تخلي الحكومة عن التواصل والتوعية المستمرة والوقوف الحازم من اجل تطبيق الشروط الوقائية والاحترازية ،كذلك تأخر نتائج التحاليل وسط المصابين والمخالطين ، نقص الوعي الجماعي لذى المواطنات والمواطنين بخطوررة الوضع الصحي وتفشي الوباء وصلنا إلى أرقام مرتفعة من المصابين والوفيات.

السيد رئيس الحكومة نسائلكم عن الإستراتيجية المستعجلة لإنقاد أرواح المواطنات والمواطنين ، وهل تنوي الحكومة اتخاد تدابير استثنائية في اقرب الآجال لتجهيز مستشفيات جهة الشرق وخاصة مستشفيات وجدة التي تستقبل كل الحالات الحرجة من اقاليم الجهة لتدارك الوضع الذي نعيشه ؟؟؟ هل الحكومة غير قادرة على توفير الادوية الاساسية الخاصة بفيروس كورونا داخل المستشفيات وكذلك داخل الصيدليات

السيد رئيس الحكومة نساءلكم مجددا وكلنا امل ان يكون لهذا السؤال والنداء هاته المرة الصدى الإيجابي لذى اهتمامات حكومتكم وان لا يتم اهمال هاته الجهة وتركها تكابد هذا الوباء اللعين بدون سند .