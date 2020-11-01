رئيس الحكومة ينفي صدور بلاغ يدعي انعقاد مجلس للحكومة صباح اليوم للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بكامل ربوع المملكة

الأحد, 1 نوفمبر, 2020 إلى 13:45

الرباط – ومع – نفى رئيس الحكومة صدور بلاغ يدعي انعقاد مجلس للحكومة صباح اليوم الأحد للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بكامل ربوع المملكة.

وأكد رئيس الحكومة في بلاغ تكذيبي أن “البعض يتداول بلاغا صحفيا مزعوما، يدعي انعقاد مجلس للحكومة صباح اليوم الأحد للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بكامل ربوع المملكة، وهذا كله كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، جملة وتفصيلا”.

ومضى البلاغ قائلا “وإذ نكذب هذه الاختلاقات الزائفة نؤكد أن الإخبارات والبلاغات ذات العلاقة تصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، وتعلن في وسائل الإعلام العمومي”.

وأضاف “كما نستثمر هذه المناسبة لتجديد الدعوة إلى التعبئة الوطنية، والحذر من كل ما من شأنه التشويش عليها، من قبيل هذه الأعمال المرفوضة والمدانة”.