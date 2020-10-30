رئيس دولة يفجر مفاجأة بخصوص التوصل لعلاج فيروس كورونا

فجر الرئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو مفاجأة من العيار الثقيل. بحسب ما أوردته جريدة waterlootimes الكندية الناطقة باللغة العربية, حيث كشف عبر كلمة أذاعها على حسابه ب تويتر بحسب ما جاء في الجريدة، إذ أكد تمكن العلماء في فنزيلا من التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا المستجد وبشكل آمن، وقد أكد الرئيس مادورو على أن هذا البحث استمر لمدة ستة أشهر، ويستعد المعهد العلمي الفنزويلي لتسليمه لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الرئيس الفينزيلي بحسب ما أوردته الجريدة الكندية أن العقار الذي يقضي على كورونا يعتمد على جزيءDR10 الذي يستعمل في علاج التهاب الكبد الوبائي ( س) وفيروس الورم الحليمي البشري وايبولا.