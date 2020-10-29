اليس من حق ساكنة وجدة ان يطالبوا بحضور وزير الصحة لمعاينة انهيار المنظومة الصحية ومعاناة المواطنين والاطقم الطبية ؟

ذة.سليمة فراجي

معاناة لإجراء التحاليل بسبب الازدحام ، ومعاناة العائلات في حالة وجود الاقارب في خطر ورفض المصحات الاستقبال ، احتقان بالمستشفى الجامعي رغم مجهوذ الاطباء وكذا مستشفى الغرابي ، الادوية غير موجودة بالصيدليات ، خاصة الفيتامين س و zinc

المفروض ما دام عدد ضحايا الفيروس ارتفع بشكل صاروخي وعدد الوفيات في تزايد

ماذا ينتظر السيد وزير الصحة او الوزراء في اطار التضامن الحكومي لزيارة مدينة كانت مثالا لمواجهة الوباء واصبحت بين ليلة وضحاها مهددة بشبح الموت الزؤام !

اين هم البرلمانيون ؟

اذا كان برلمانيو الاغلبية يجاملون الحكومة اين هم برلمانيو المعارضة ؟

السلطة المحلية تقوم بواجبها والاطباء كذلك لكن اين هي استراتيجية الحكومة ؟

هل ستترك وجدة وحيدة تندب حظها وتعد النعوش لدفن موتاها في صمت رهيب ؟؟؟