المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق يعقد الدورة الثانية لمجلسه الاداري : بلاغ صحفي

بلاغ صحفي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق

عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تحت رئاسة السيد والي جهة الشرق رئيس المجلس الإداري، ثاني اجتماع له يوم 27 أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة زوالا بمقر ولاية جهة الشرق، بحضور جميع أعضاء المجلس.

وقد افتتح هذا المجلس بكلمة للسيد والي جهة الشرق استهل من خلالها ضرورة التسريع في إصلاح منظومة الاستثمار بجهة الشرق وكذا النتائج الإيجابية المحصل عليها منذ عقد المركز لدورته الأولى بتاريخ 5 دجنبر 2019.

وبعد ذلك قدم السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق عرضا مفصلا عن حصيلة المرحلة والتي تميزت خلال الاشهر التسع الأولى من هذه السنة بارتفاع عدد الملفات التي تم دراستها وإبداء الرأي بشأنها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي يترأسها السيد والي جهة الشرق.

وفي هذا الإطار، بلغ عدد الملفات التي تم تقديمها من طرف المستثمرين ودراستها من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق وإحالتها على اللجنة السالفة الذكر وإبداء الرأي النهائي بخصوصها 223 ملفا منها 127 تم المصادقة عليها حيث ستسمح بإحداث حوالي 5426 منصب شغل وجلب حوالي 1613 مليون درهم من الاستثمارات بالجهة.

ويعزى هذا الارتفاع الذي تم تسجيله رغم التأثير السلبي والإكراهات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19 إلى إجراءات التبسيط والمواكبة المعتمدة من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق لفائدة المستثمرين في مرحلة إعداد وتقديم ومعالجة ملفاتهم وكذا تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار المقدمة والبت فيها بشكل ملحوظ، حيث بلغت 17 يوما في المتوسط بجهة الشرق خلال سنة 2020 مقارنة مع ما يفوق 100 يوما خلال السنوات السابقة.

كما قدم السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق برنامج العمل لسنة 2021 أخذا بعين الاعتبار الظرفية الوبائية التي تمر منها الجهة كسائر الجهات وبلدان العالم.

وفي الأخير صادق المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بتنمية الاستثمار وتطوير الموارد البشرية والإستراتيجية المتعلقة برقمنة المركز.