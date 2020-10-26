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الجهة الشرقية ومدينة وجدة تحتلان المرتبة الأولى في عدد الاصابات والوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة بفيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ حسب الكثافة السكانية

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الحسين قدوري
اذا كانت جل جهات الممكلكة عرفت انخفاظا في  اعداد المصابين بكورونا  خلال الأسبوع الأخير  ، فبالعكس من ذلك  سجلت الجهة الشرقية  خلال الأربع والعشرين ساعة  الأخيرة  376 اصابة جديدة  ، كان لمدينة وجدة منها نصيب الأسد ب 227 اصابة جديدة  ، وبناء على الكثافة السكانية فان هذا الرقم يعتبر الأول على الصعيد الوطني ، حيث تم تسجيل  42 اصابة بجرادة ، 35 ببركان ، 30 بجرسيف ، 23 فيجيج ، 10 بالدريوش ،  و 9 بتاوريرت …. كما سجلت الجهة الشرقية اعلى حصيلة للوفيات  وطنيا  ب11 حالة وفاة …حيث تم تسجيل  3 وفيات بوجدة ، 2 بجرادة ، 2 بركان ، 1 جرسيف ، تاوريرت 1 ، الناظور 2 ، ….
واذا كانت الجهة الشرقية ومدينة وجدة تسجل اعلى نسبة سواء في اعداد الاصابات الجديدة او من حيث اعداد الوفيات   وطنيا  منذ  أكثر من اسبوع  الأمر الذي اصبح مقلقا  بالنسبة للساكنة  ، وهو الأمر الذي  يطرح عدة نقاط استفهام ،  خصوصا امام غياب اية معلومة من طرف المسؤولين الجهويين …
واذا كنا نعتبر ان  المواطنين يتحملون  قسطا كبيرا من المسؤولية في انتشار الوباء ، نتيجة الاستهتار بالفيروس الخطير ،  الذي يتربص باي شخص في كل لحظة وحين ، وامام عدم احترام طرق السلامة من طرف الساكنة  ،  لا كمامات ، ولا تباعد ، ولاتعقيم ، ولا نظافة ….مما يعني ان اعداد الاصابات  ـ لا قدر الله  ـ قد يتجاوز الألف  خلال الأيام المقبلة ـ  مما يعني ان  المستشفيات الأقليمية  ستعجز عن استقبال اعداد المصابين ، خصوصا الذين  ستكون حالتهم الصحية حرجة ، حيث ان اجهزة التنفس الاصطناعي  تعتبر غير كافية لاستقبال هذه الأعداد …
واذا كانت الأطقم الصحية  ـ اطباء وممرضين  ـ  جنود  المواجهة المباشرة للوباء  ، سواء بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس او  بمستشفى الفارابي  بوجدة والمستشفيات الأقليمية الأخرى المخصصة لاستقبال مرضى كوفيد 19 ،  تبلي البلاء الحسن ، وفق الامكانيات البسيطة والضعيفة التي تتوفر عليها ، والمخاطرة بارواحهم لانقاذ  المصابين  ، والحد من اعداد الوفيات  ، يستحقون كل الشكر والثناء  ،  فاننا نسأل الله لهم الحفظ والسلامة وان يصرف عنهم وعن باقي الساكنة هذا الوباء
وبناء عليه فما زلنا  نلتمس من الجهات العليا ، توفير الأدوية المخصصة لمرضى كورونا بكميات كبيرة وكافية ،  بالاضافة  الى ضرورة  انشاء مستشفى عسكري ميداني  قبل فوات الآوان
وفي الختام نهيب بكل المواطنين وساكنة مدينة وجدة وأقاليم الجهة الشرقية احترام سبل الوقاية  والحيطة من  الوباء   ، وان الاستهتار الذي يتعاملون به مع الوباء يعتبر وباء في حد ذاته ، ويعتبر خطرا على  الصحة العامة ، وان اي استمرار في هذا الاستهتار  ستترتب عنه كارثة  وبائية  خطيرة  بالجهة الشرقية  وبمدينة وجدة  على الخصوص …. لذا .نهيب بكل المواطنين الالتزام  بوسائل الوقاية ،  خصوصا الكمامات  ، ومسافة الأمان ، والتعقيم ، وغسل اليدين  بشكل متكرر ……..قبل ان يكونوا سببا في هلاك ابائهم وامهاتهم

 
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