…امام ارتفاع اعداد الوفيات بكوفيد 19 ….وزير الصحة مطالب بزيارة مستعجلة الى مستشفى الفارابي بوجدة.

امام الارتفاع المهول لأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ـ كووفيد 19 ـ بمدينة وجدة والتي اصبحت تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني ـ بناء على الكثافة السكانية ـ وكذا ارتفاع اعداد الوفيات الذي يتجاوز المعدل الوطني بشكل كبير ، مما يعني ان هناك خللا ما في الكيفية التي يتم بها تدبير الواقع الصحي بمستشفى الفارابي بوجدة المخصص لمرضى كوفيد 19 ، وفي ظل غياب اية معلومة عن اسباب هذا الارتفاع ، وفي ظل مختلف الروايات عن الاهمال الذي يتعرض له هؤلاء المرضى ، مما دفع بالسيد عمر حجيرة النائب البرلماني عن دائرة وجدة انكاد ، ان يوجه سؤالا مستعجلا الى وزير الصحة يلفت فيه انتباهه الى الواقع المزري لمرضى كوفيد 19 بمستشفى الفارابي جراء ضعف التجهيزات ، والنقص في الأدوية والأطقم الصحية ، وامام السؤال المستعجل ايضا الذي وجهه فريق حزب العدالة والتنمية الى نفس الوزير والذي يتعلق باختفاء مختلف الأدوية الخاصة بمرضى كورونا بوجدة والجهة الشرقية ….بل واختفاء هذه الأدوية حتى داخل المستشفيات بما في ذلك المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مما يعني ان مرضى كوفيد 19 اصبح وا يواجهون مصيرا خطيرا

وامام كل هذا وذاك ، فاننا نلتمس من وزير الصحة ان يتراس بنفسه لجنة للقيام بزيارة مستعجلة الى مدينة وجدة على غرار ما قام به الى مدينة مراكش ، ليطلع بنفسه وعن قرب على الأوضاع المزرية لمرضى كوفيد 19 سواء بمستشفى الفارابي او بغيره من المستشفيات الاقليمية بالجهة الشرقية ، ويعاين بنفسه ان الأمر يتطلب انشاء مستشفى عسكري ميداني في اقرب الآجال حفاظا على ارواح المصابين بفيروس كورونا بالجهة الشرقية