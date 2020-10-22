النائب البرلماني عمر حجيرة يدق ناقوس الخطر في سؤال مستعجل لوزير الصحة : عدد المصابين بمدينة وجدة في ارتفاع مستمر و وحدات الاستقبال امتلأت والأسرة المخصصة للتنفس الاصطناعي قد نفدت

الرباط في 22 / 10 /2020

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي حول التقديم الدعم المادي والمعنوي للوحدات الصحية ممتلئة بمرضى كوفيد 19

سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب نلتمس من سيادتكم رفع السؤال التالي الى السيد وزير الصحة

السيد وزير الصحة المحترم ،

لابد في بداية هذا السؤال ان اقدم الشكر لكل الاطر الطبية وكل العاملين في قطاع الصحة كما لا يفوتني الترحم على كل شهداء الواجب المهني النبيل وعلى كل شهداء هذا الوباء ، السيد الوزير المحترم بعدما اصبت بدوري بهذا الفيروس كانت عندي مناسبة لكي اعيش عن قرب معناة آلاف المصابين وهذا امر الله ولا رد لقضاء الله ، السيد الوزير كما في علمكم عدد المصابين بمدينة وجدة في ارتفاع مستمر وان وحدات الاستقبال امتلأت والأسرة المخصصة للتنفس الاصطناعي قد نفدت وهذا امر طبيعي بالنظر الى الارقام التي نسجلها يوميا، لكن من غير الطبيعي ان لا تواكب وزارتكم مجهودات الأطقم الطبية التي تسابق الزمن للحفاظ على ارواح المواطنات والمواطنين، السيد الوزير هل ستعمل وزارتكم على ايفاد لجنة باستعجال لرصد حاجيات مستشفيات وجدة والوقوف على كل الخصاص وكذلك لتقديم دعم معنوي لكل الجنود التي تقف يوميا و24 ساعة على 24 ساعة في مقدمة هاته المعركة اليومية ،

السيد وزير الصحة تعرفون جيدا ان مستشفيات وجدة تقدم خدمات يومية وتستقبل عدد كبير من ساكنة جهة الشرق ولذلك اساءلكم عن الاجراءات المستعجلة التي سوف تتخدونها لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمستشفيات وجدة وجهة الشرق ، كذلك اساءلكم عن اسباب نفاد عدد كبير من الأدوية من الصيدليات بما فيها فيتامين سي والزنك في هذا الوقت بالذات ؟؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

عمر حجيرة

عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية