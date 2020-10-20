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رئيس الحكومة : هناك مفاوضات مع ثلاث شركات أخرى لتوفير لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) بمجرد وجوده في السوق الدولية

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الاثنين 19 أكتوبر، 2020

كشف رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ، الاثنين ، أن هناك مفاوضات مع ثلاث شركات أخرى لتوفير لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) بمجرد وجوده في السوق الدولية.

وقال السيد العثماني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية لمجلس النواب الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن  » الحكومة تحرص في هذا المجال على أن تتموقع دوليا، ومن هنا كانت اتفاقيتان مع شركتين منتجتين لهذا اللقاح، وهناك اليوم مفاوضات مع ثلاث شركات أخرى لتوفير لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) بمجرد وجوده في السوق الدولية »، مشددا على أن اللقاح ينبغي أن « يكون آمنا وفعالا  » .

وبعد أن ذكر بأن المملكة قامت بتدابير استباقية لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد « كوفيد 19″ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أكد على أن المغرب  » سيكون من ضمن البلدان الأوائل في العالم من يحصل عليه  » حال توفره بالسوق الدولية .
وتابع رئيس الحكومة أنه يصعب اليوم تحديد تاريخ جاهزية هذا اللقاح، معربا عن أمله في أن يكون متوفرا مع نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة.

ومع/ 19 أكتوبر 2020

 
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