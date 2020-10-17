المغرب : اعداد المصابين بفيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ في ارتفاع مستمر ..تسجيل 3763 إصابة جديدة ، 60 حالة وفاة و2392 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 17 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19).. 3763 إصابة جديدة و2392 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم السبت ، عن تسجيل 3763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2392 حالة شفاء، و60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 170 ألف و911 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 141 ألف و381 حالة، بنسبة تعاف تناهز 82،7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2878 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1809)، والرباط-سلا-القنيطرة (475)، والشرق (358)، وسوس-ماسة (265)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (261)، وبني ملال-خنيفرة (189).

كما تم تسجيل 178 حالة بجهة مراكش آسفي، و77 بجهة درعة-تافيلالت، و62 بجهة فاس-مكناس، إلى جانب تسجيل 43 حالة بجهة كلميم-واد نون، و41 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و5 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب.

بخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 30 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و6 حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة الشرق، و5 حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، و4 حالات بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة فاس-مكناس، وحالتان بكل من جهة سوس-ماسة وجهة مراكش-آسفي، وحالة وفاة واحدة بجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 470،6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 10،4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف 237 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و846 ألف و577 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 26 ألف و652 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 38 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 523 حالة، 52 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 26 في المائة.

(ومع 17/10/2020)