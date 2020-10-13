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الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آلاف وإقامة صلاة الجمعة فيها ابتداء من يوم الجمعة المقبل (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)

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13 أكتوبر 2020
الرباط – أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة يوم الجمعة 28 صفر 1442 هـ الموافق ل 16 أكتوبر 2020 م.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة، مبرزة أنه ستراعى في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة نفس الاحترازات الصحية المرعية في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس. كما سيراعى تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي
ومع

 
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