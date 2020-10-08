اعلان عن بيع عقار محفظ بالمزاد العلني ـ بوجدة

اعلان عن بيع عقار محفظ بالمزاد العلني المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف بوجدة المحكمة الابتدائية بوجدة مكتب التنفيذ المدني ملف تنفيذي عقاري عدد : 30/2020 لفائدة : حسن لحرش عنوانه ممر الأمم المتحدة رقم 3 وجدة تنوب عنه : ذة . خديجة الأحول المحامية بهيئة وجدة ضد : محمد لحرش عنوانه ممر الأمم المتحدة رقم 3 وجدة ليكن في علم العموم انه سيقع يوم الأربعاء 11/11/2020 على الساعة 11 صباحا بقاعة الجلسات رقم 9 بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، بيع بالمزاد العلني لأكبر وآخر مزايد ميسور للعقار المحفظ الملك المسمى » النصر 7 » ذو الرسم العقاري عدد : O/16569 مساحته 89 متر مربع الكائن قرب ساحة باب سيدي عبد الوهاب على شارع الضابط بلحسين رقم 200 وجدة ، وهو عبارة عن بناية قذيمة لها واجهة واحدة تتكون من سفلي يحتوي مرآبين ، مستغلين كمحلين تجاريين ، الأول يستغله المدعى ، والثاني يستغله السيد العيساوي عبد السلام على وجه الكراء وتم تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني للعقار اعلاه في مبلغ 750.000,00 درهم ( سبعمائة وخمسون الف درهم ) ويشترط ضمان الأداء مع زيادة 3 في المائة لفائدة الخزينة العامة وللمزيد من المعلومات او الاطلاع على كناش الشروط او التحملات او تقديم عروض يجب الاتصال بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، مكتب التنفيذ المدني حيث يوجد ملف الاجراءات رهن اشارة الجمهور عن رئيس كتابة الضيط عبد الجليل عثماني
Aucun commentaire