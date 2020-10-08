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اعلان عن بيع عقار محفظ بالمزاد العلني ـ بوجدة

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اعلان عن بيع عقار محفظ بالمزاد العلني
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بوجدة
مكتب التنفيذ المدني
ملف تنفيذي عقاري
عدد : 30/2020
لفائدة : حسن لحرش عنوانه ممر الأمم المتحدة رقم 3 وجدة
تنوب عنه : ذة . خديجة الأحول المحامية بهيئة وجدة
ضد : محمد لحرش عنوانه ممر الأمم المتحدة رقم 3 وجدة
ليكن في علم العموم انه سيقع يوم الأربعاء 11/11/2020 على الساعة 11 صباحا بقاعة الجلسات رقم 9 بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، بيع بالمزاد العلني لأكبر وآخر مزايد ميسور للعقار المحفظ الملك المسمى  » النصر 7  » ذو الرسم العقاري عدد :
O/16569
مساحته 89 متر مربع الكائن قرب ساحة باب سيدي عبد الوهاب على شارع الضابط بلحسين رقم 200 وجدة ، وهو عبارة عن بناية قذيمة لها واجهة واحدة تتكون من سفلي يحتوي مرآبين ، مستغلين كمحلين تجاريين ، الأول يستغله المدعى ، والثاني يستغله السيد العيساوي عبد السلام على وجه الكراء
وتم تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني للعقار اعلاه في مبلغ 750.000,00 درهم ( سبعمائة وخمسون الف درهم )
ويشترط ضمان الأداء مع زيادة 3 في المائة لفائدة الخزينة العامة
وللمزيد من المعلومات او الاطلاع على كناش الشروط او التحملات او تقديم عروض يجب الاتصال بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، مكتب التنفيذ المدني حيث يوجد ملف الاجراءات رهن اشارة الجمهور
عن رئيس كتابة الضيط
عبد الجليل عثماني

 
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