المغرب ـ عدد الاصابات بكورونا ـ كوفيد 19 ـ تسجيل 2553صابة جديدة و2018 حالة شفاء و 41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 06 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19).. 2553 إصابة جديدة و2018 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2018 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 137 ألف و248 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 115 آلف و354 حالة، بمعدل تعاف يساوي 84 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2410 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1.8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1420حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (271)، ومراكش-آسفي (161)، وجهة الشرق (158)، وسوس-ماسة (153)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (113).

كما تم تسجيل 103 حالة إصابة بجهة بني ملال-خنيفرة، و69 بجهة درعة-تافيلالت، و48 بجهة فاس-مكناس، إلى جانب تسجيل 27 حالة إصابة بجهة كلميم-واد نون، و20 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و10 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 17 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وست حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، وثلاث حالات بكل من جهات طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس وسوس-ماسة، وحالتان بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة والشرق ودرعة تافيلالت وكلميم واد-نون، وحالة وفاة واحدة بجهة مراكش-آسفي.

وأصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 378 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 19 ألف و422 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و616 ألف و634 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج حاليا، 19 ألف و484 حالة، أي بمعدل 53،7 حالة لكل مائة ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 434 حالة، 37 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

(ومع 06/10/2020)