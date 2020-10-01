المولودية الوجدية – الرجاء البيضاوي : 2 – 2 في لقاء بطولي وجدة تحقق الأهم امام متزعم البطولة … !!

عبدالقادر البدوي

تعادل فريق المولودية الوجدية امام متزعم البطولة الاحترافية الرجاء البيضاوي بنتيجة التعادل هدفين لمثلهما ، برسم الدورة 27 ، و كانت الاهداف متباينة بين الفريقين ففي الوقت الدي كان فريق الرجاء يحاول كسب نقط اللقاء للبقاء في الريادة ، فيما كان هدف المولودية تحقيق نتيجة ايجابية للبقاء في طابور المقدمة.

و مع بداية الجولة الاولى و بالضبط الدقيقة 3 يتمكن احداد من تسجيل هدف السبق لصالح الرجاء بعد خطا مشترك بين الحارس مفتاح والدفاع ، مباشرة بعد هدا الهدف ، ناورت العناصر الوجدية في كل الاتجاهات وشنت هجومات متتالية كانت تنطلق من خط الوسط بواسطة كل من ادم النفاتي و وائل السعداوي و لمين دياكيتي ، الا ان التسرع وعدم التركيز حال دون تحقيق الهدف ،كما ان دفاع الفريق الزائر بقيادة العميد بدر بانون ، اضافة الى تدخلات الحارس زنيتي حال دون تحقيق هدف التعادل، و مع تراجع عناصر الرجاء و اندفاع كلي لهجوم المولودية ، يتمكن جمال حركاس من التوغل من الجهة اليمنى و يرسل كرة في اتجاه السعداوي هدا الخير يتمكن في الدقيقة 37 من تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقائق الاخيرة ضغطت العناصر الرجاوية ، في محاولتين كان وراءهما كل من فابريس برأسية مرت محادية لمرمى الحارس مفتاح ، وفي الدقيقة 39 كاد احداد من اضافة الهدف الثاني ، والمدافع جمال حركاس يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة الى ركنية .

واتسم الشوط الثاني بالندية بين الفريقين معا ، حيث حاول كل فريق استغلال نقط الضعف، إذ ظهرت رغبة الفريقين في كسب نقاط المباراة، ومنذ البداية كاد النفاتي ان يضيف الهدف الثاني الا انه تباطء في هده العملية، و رد فعل سريع من الفريق الزائر على اثر ضربة خطأ جانبية وايوب قاسمي يبعد الخطأ عن مرمى الحارس مفتاح، ومع مرور الوقت لوحظ تواجد قوي لعناصر فريق الرجاء على مستوى الانتشار الجيد والخروج الى الهجوم مطبقين لازمة خير وسيلة للدفاع الهجوم كمحاولة لسد المنافذ على مهاجمي المولودية الوجدية وعدم ترك الفرصة لهم في بناء الهجومات، و على اثر مرتد خاطف يتمكن مرة اخرى حركاس من صنع الحدث بعد توغله داخل المعترك ويرسل كرة على المقاس لرأسية لمين دياكيتي مسجلا الهدف الثاني لصالح فريقه، بعد ذلك اخد الفريق الزائر المبادرة من جديد و قام بمحاولات خطيرة واضحة خاصة بعد دخول متولي على مرمى الحارس الوجدي ، و في الدقيقة 62 يعلن الحكم المسلك عن ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد جمال حركاس نفدها ببراعة المهاجم متولي ، الفريق الوجدي كان هو الاخر يقوم بحملات شكلت خطورة في اكثر من مناسبة …

و مع مرور الدقائق لاحظنا اندفاع قوي للرجاء في الدقائق الاخيرة وكان قاب قوسين من تسجيل الهدف في مناسبتين بواسطة كل من رحيمي في الدقيقة 78 و الحارس يتخل في الوقت المناسب ، اما الفرصة الثانية كان وراءها حميد احداد الذي راوغ مجموعة من اللاعبين داخل معترك العمليات الا انه فوت على فريقه اضافة الهدف الثالث، استماتة قوية للعناصر الوجدية للحفاظ على النتيجة وخاصة الدفاع بقيادة عبدالله خفيفي ، لينتهي اللقاء في جو رياضي بين الفريقين…

عبدالقادر البدوي

تشكيلة الفريقين

م.وجدة :

– مفتاح 5.5

– خفيفي 7

– بادو5.5

– مونغانغا5.5

– قاسمي 6.5

– حركاس7

– الهاني6 ( بوشنة 92)

– النفاتي 7(براهني 83)

– دياكيتي 6

-سعداوي 6( النغمي 92)

– اميكا 5( خافي 78)

المدرب : عبدالحق بنشيخة

الرجاء

– زنيتي5

– فابريس 5( رحيمي 46)

– مالانغو 5.5

– الورفلي6

– بنون 7

– حافيظي 5.5 ( متولي 64)

– زريدة6

– جبيرة 5.5

– عرجون6

– بوطيب6

– احداد 7

المدرب : جمال السلامي