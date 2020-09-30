الأربعاء 30 سبتمبر، 2020

العيون.. فتح بحث قضائي بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي ل »الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي »

العيون.. فتح بحث قضائي بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي ل

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، يوم الثلاثاء، أنه تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي ل »الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي »، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن هذا البحث القضائي الذي يأتي بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.

(ومع 29/09/2020)