Home»Débats»ارتفاع مخيف في عدد الاصابات بفيروس كورونا بالجهة الشرقية بصفة عامة ومدينة وجدة بصفة خاصة ب 160 اصابة خلال 24 ساعة الأخيرة

ارتفاع مخيف في عدد الاصابات بفيروس كورونا بالجهة الشرقية بصفة عامة ومدينة وجدة بصفة خاصة ب 160 اصابة خلال 24 ساعة الأخيرة

/ /0/ 52
0
Shares
PinterestGoogle+
 

ارتفع اعداد المصابين بفيروس طورونا المستجد كوفيد 19 بشكل مخيف بالجهة الشرقية حيث تم يومه الأربعاء 30 شتنبر 2020  تسجيل 160 اصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ، حوالي نصف هذا العدد سجل بمدينة وجدة ب 77 صابة جديدة ، الناشور 38 ، جرادة 17 ، بركان 10 ، جرسيف 7 ، فيجيج 6 ، تاوريرت 4 ، دريوش 1 …
كما تم تسجيل 3 وفيات بكل من وجدة جرسيف فيجيج …
هذا وبلغ عدد المتعافين : وجدة 16 ، جرادة 15 ، جرسيف 11 ، تاوريرت 7 ، الناضور 4 ، بركان 2 ،
وفي الأخير ، يجب على ساكنة الجهة الشرقية التزام الحيطة والحذر ، واتخاذ جميع التدابير الوفائية : الكمامة ، التباعد ، النظافة ، التعقيم

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

استهداف وزارة الأوقاف ومجلسها العلمي الأعلى ومجالسها المحلية عن طريق التعريض بالأستاذ عبد الله النهاريVIDEO قالوا عن حكومة بنكيران / ـ 1ـ رأي محمد ابو ضميرالفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية : بـــــلاغالرياضة بالمنطقة الشرقية … تستغيث … ؟؟

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.