ارتفاع مخيف في عدد الاصابات بفيروس كورونا بالجهة الشرقية بصفة عامة ومدينة وجدة بصفة خاصة ب 160 اصابة خلال 24 ساعة الأخيرة
ارتفع اعداد المصابين بفيروس طورونا المستجد كوفيد 19 بشكل مخيف بالجهة الشرقية حيث تم يومه الأربعاء 30 شتنبر 2020 تسجيل 160 اصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ، حوالي نصف هذا العدد سجل بمدينة وجدة ب 77 صابة جديدة ، الناشور 38 ، جرادة 17 ، بركان 10 ، جرسيف 7 ، فيجيج 6 ، تاوريرت 4 ، دريوش 1 …
كما تم تسجيل 3 وفيات بكل من وجدة جرسيف فيجيج …
هذا وبلغ عدد المتعافين : وجدة 16 ، جرادة 15 ، جرسيف 11 ، تاوريرت 7 ، الناضور 4 ، بركان 2 ،
وفي الأخير ، يجب على ساكنة الجهة الشرقية التزام الحيطة والحذر ، واتخاذ جميع التدابير الوفائية : الكمامة ، التباعد ، النظافة ، التعقيم
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