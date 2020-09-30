النائب البرلماني السيد عمر حجيرة يسائل وزير الصحة حول الزيادة المفاجئة التي بلغت 100 في الائة في اثمنة بعض الأدوية

وجه السيد عمر حجير النائب البرلماني الاستقلالي عن دائرة وجدة انكاد ، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة حول الزيادة المفاجئة في اثمنة بعض الأدوية وعلى رأسها المرهم ـ الذي يسمى عند العامة ـ بومادا الصفراء ـ والتي بلغت الزيادة في ثمنها حوالي 100 في المائة …ونظرا للاستعمال الواسع لهذا المرهن من طرف المواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود فقد اعتبر السيد عمر حجيرة انها زيادة غير مبررة وغير منطقية …خصوصا في هذه الظرفية التي انخفض فيها الدخل اليومي للفئات الهشة بشكل كبير …جراء جائحة كورونا .

وفي ما يلي النص الكامل لشؤال السيد النائب البرلماني لوزير الصحة

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الرباط في: 29 شتنبر2020

إلــــــى

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: سؤال كتابي حول الزيادة المفاجئة في ثمن المرهم « بومادا الصفراء » بالصيدليات

ســـلام تــام بوجود مولانا الإمام

وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ألتمس من سيادتكم رفع السؤال التالي إلى السيد وزير الصحة

السيد الوزيرالمحترم

اندهش عدد كبير من المغاربة الذين يستعملون أشهر »مرهم » بالصيدليات، والمعروف عند المواطنات والمواطنين « ببومادا الصفراء »، من ارتفاع ثمنها من خمسة دراهم وخمسين سنتيم إلى عشرة دراهم أي بزيادة تقارب 100%، مع العلم أن هذا المرهم يعتبر من المرهمات الواسعة الإستعمال لدى المغاربة عامة.

وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب هذه الزيادة الكبيرة في ثمن المرهم المذكور، وهل هناك تبرير لها.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

عمر حجيرة

عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية