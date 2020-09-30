الحالة الوبائية بالمغرب ـ كوفيد 19 ـ 2076 إصابة جديدة و2785 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 29 سبتمبر، 2020

(كوفيد-19).. 2076 إصابة جديدة و2785 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 2076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2785 حالة شفاء، و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 121 ألف و183 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 100 ألف و253 حالة، بمعدل تعاف يناهز 82,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2152 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1024)، والرباط-سلا- القنيطرة (202)، والشرق (196)، وبني ملال خنيفرة (142)، وسوس ماسة (135)، ومراكش-آسفي (134).

كما تم تسجيل 70 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و60 بجهة درعة تافيلالت، و57 بجهة فاس مكناس، و27 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و23 حالة بجهة كلميم واد نون، و6 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر ، حسب نشرة الوزارة ، تسجيل 10 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، و7 حالات بجهة مراكش آسفي، و5 بجهتي بني ملال خنيفرة وفاس مكناس، و4 بجهة الشرق، و3 بالرباط سلا-القنيطرة، وحالتين بجهتي سوس ماسة وطنجة-تطوان- الحسيمة، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 334 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 5,7 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف و753 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و477 ألف و303 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، 18 ألفا و778 حالة، أي بمعدل 51,7 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 440 حالة، 49 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع 29/09/2020