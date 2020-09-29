(كوفيد-19) بالمغرب : انخفاض ملموس في عدد الاصابات بحوالي 50 في المائة حيث تم تسجيل.. 1422 إصابة جديدة و1877 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الاثنين 28 سبتمبر، 2020

(كوفيد-19).. 1422 إصابة جديدة و1877 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الاثنين ، عن تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1877 حالة شفاء، و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 119 ألف و107 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 97 ألف و468 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81,8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2113 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (542)، والرباط-سلا- القنيطرة (247)، ومراكش-آسفي (157)، وبني ملال-خنيفرة (133)، ودرعة-تافيلالت (132)، وفاس-مكناس (66)، وجهة الشرق (62).

كما تم تسجيل 39 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و37 بجهة سوس-ماسة، و7 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر ، حسب نشرة الوزارة ، تسجيل 19 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و4 بكل من الرباط سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت، و5 بمراكش-آسفي، و3 بكل من جهتي فاس-مكناس والشرق، وحالتين بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 328 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 4 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف و885 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و456 ألف و550 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، 19 ألفا و526 حالة، أي بمعدل 54 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 415 حالة، 39 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

(ومع 28/09/2020)