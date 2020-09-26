ارتفاع كبير في عدد الاصابات بكوفيد19 بوجدة والجهة الشرقية …وارتفاع عدد الوفيات يطرح عدة تساؤلات ؟

اصبحت اعداد المصابين بفيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ بوجدة وكل اقاليم الجهة الشرقية يثير مخاوف الساكنة ، حيث تم يوم السبت 26 شتنبر 2020 تسجيل 139 اصابة جديدة بكوفيد 19 ، اغلبها بمدينة وجدة التي سجلت بها 64 اصابة جديدة ، متبوعة بمدينة الناظورب 41 ، جرادة 20 ، جرسيف 6 ، بركان 4 ، فيجيج 2 ، دريوش 1 ، تاوريرت 1 ، مما يعني ان كل اقاليم الجهة الشرقية اصبحت موبوءة ، وتسجل اصابات يومية …

غير ان الملفت للانتباه هو تسجيل 4 وفيات بوجدة ، وحالة وفاة واحدة بمدينة الناظور ، اما عدد المتعافين فقد بلغ 11 بالناظور ، و5 بجرسيف ، و4 بتاوريرت ….

غير ان التساؤلات التي اصبحت موضوع الخاص والعام لماذا ارتفاع عدد الوفيات بوجدة ؟ هل تخصيص مستشفى الفارابي للمصابين بكوفيد 19 ، يعتبر من اهم العوامل التي جعلت اعداد الوفيات ترتفع ، بمعنى هل يتوفر مستشفى الفارابي على اجهزة كافية ومتطورة للخاضعين للعناية المركزة ؟ هل توجد طواقم طبية متخصصة وكافية تقوم بتتبع الحالات الحرجة ، والمصابين بالأمراض المزمنة ؟ هل غرف العناية المركزة بمستشفى الفارابي مجهزة باحدث الأجهزة مثل نظيراتها في غرف العناية المركزة الموجودة بالمستشفى الجامعي محمد السادس ؟ خصوصا ان غياب اي تواصل اعلامي من ادارة مستشفى الفارابي وغياب الشفافية والمعلومة يجعلنا نطرح مثل هذه التساؤلات المشروعة حفاظا على ارواح المواطنين المصابين بكوفيد 19 ؟

خلاصة القول نتمنى من ادارة مستشفى الفارابي ان تقوم بتنوير الرأي العام الوجدي والجهوي عن اسباب ارتفاع الوفيات ؟