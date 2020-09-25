عبدالقادر كتــرة

باشر ممثلو المكتب المسير لنادي مولودية وجدة مفاوضات مع اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو لوضع اللمسات الأخيرة على تعاقده المحتمل مع سندباد الشرق خلفا للمدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي تأكد رحيله في نهاية الموسم الكروي الحالي وعدم رغبته في تجديد العقد.

وكان المكتب المسير لفريق المولودية يرغب في الحفاظ على المدرب الجزائري عبدالحق بنشيخة خاصة وأنه حصل معه على نتيجة جد إيجابية خلال هذا الموسم حيث يتبوأ الفريق الوجدي الرتبة الرابعة بحصيلة 41 نقطة على بعد نهاية المسوم ب5 مباريات، ويتوق إلى المشاركة في إحدى البطولات الإفريقية.

وسبق لرئيس المولودية الوجدية لكرة القدم، محمد هوار، أن قدم عرضا ماليا مغريا، للجزائري عبد الحق بنشيخة، مدرب الفريق الوجدي، رغبة منه في تمديد عقده غير أن المدرب الجزائري رفض بشكل كلي الحديث عن ذلك، وطالب بتأجيل الموضوع إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري، مع العلم أنه هذا الأخير تلقى عروضا من ناد قطري « أم صلال » ونوادي مغربية قد يكون نادي الدفاع الحسني الجديدي أوفر حظا.

وكان عبد الحق بنشيخة قد أوضح في وقت سابق من خلال تصريحات إذاعية، أنه أخبر رئيس مولودية وجدة، توصله بعروض خارجية، مؤكدا أن مصيره سيتضح بشكل أكبر بعد الإعلان عن نهاية الموسم الجاري للبطولة الاحترافية، مبرزا أن ظروف عائلية قد تقف أيضا حاجزا أمام خوضه تجربة خارجية جديدة.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام قطرية رغبة نادي « أم صلال » القطري التعاقد مع المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، للإشراف على رأس العارضة الفنية لنادي أم صلال القطري الممارس في دوري نجوم قطر للمحترفين.

في نفس الوقت راجت أخبار تفيد أن مكتب الفريق الوجدي، يفكر في التعاقد مع مدرب جزائري آخر، هو خير الدين مضوي، المدرب السابق لوفاق سطيف ومجموعة من الأندية الجزائرية، ليكون بديلا لمواطنه بن شيخة خلال الموسم القادم.